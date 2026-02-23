HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

El 64.2% ya opta por un candidato, 8.7 puntos más que en enero. Sin embargo, la percepción de triunfo aún permanece borrosa: 50.5% no identifica a un probable ganador. La aprobación del exmandatario José Jerí cae a 21% y el Congreso registra 89% de desaprobación.

Rafael López Aliaga lidera intención de voto con apenas 14.6% y crece el electorado que ya elige candidato
Rafael López Aliaga lidera intención de voto con apenas 14.6% y crece el electorado que ya elige candidato

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, la intención de voto hacia Rafael López Aliaga parece estancarse. El exalcalde de Lima encabeza el sondeo con apenas 14.6% en febrero, cifra similar a la que tuvo en enero, de acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Además, se observa que se ha incrementado el número de personas que ya definió su respaldo con respecto al mes anterior.

En febrero, el 64.2% declara que votaría por un candidato si las elecciones fueran mañana. En enero ese grupo alcanzaba 55.5%. La diferencia equivale a 8.7 puntos porcentuales. En paralelo, el bloque que no elige a nadie, que incluye indecisos, voto blanco o quienes no irían a votar, baja de 44.5% a 35.8%.

Ese movimiento también aparece en las categorías específicas. El segmento que no precisa candidato desciende de 21.8% a 17.1%. El grupo que responde “ninguno/nadie” cae de 19.2% a 14.8%. El voto blanco o nulo sube levemente de 2.9% a 3.0% y quienes no irían a votar pasan de 0.6% a 0.8%.

Cambios en la intención de voto

López Aliaga se mantiene en el primer lugar con 14.6%, prácticamente el mismo nivel de enero (14.7%). El liderazgo se sostiene, pero sin expansión. En contraste, el segundo lugar sí muestra movimiento. Keiko Fujimori pasa de 8.1% a 10.3% y recorta distancia. Alfonso López Chau sube de 4.0% a 5.3% y se consolida dentro del bloque competitivo. Carlos Álvarez avanza de 4.0% a 4.9%.

En el tramo medio aparece el crecimiento más pronunciado del mes. Roberto Sánchez pasa de 0.6% en enero a 2.4% en febrero. El aumento equivale a cuadruplicar su nivel de intención de voto en un mes. César Acuña también sube, de 1.4% a 2.3%.

Otros candidatos registran retrocesos. Mario Vizcarra baja de 4.4% a 4.0%. Yohny Lescano pasa de 3.2% a 3.0%. Ricardo Belmont cae de 2.4% a 1.7%. George Forsyth desciende de 1.9% a 1.5%.

Entre las candidaturas de menor visibilidad también se registran variaciones. Wolfgang Grozo pasa de 0.4% en enero a 1.2% en febrero, lo que equivale a triplicar su nivel de apoyo.

El grupo 'otros candidatos' crece de 8.9% a 14.3%, lo que refleja dispersión del voto fuera de los primeros lugares.

La aparición de variaciones entre candidaturas de baja intención de voto, como el caso de Grozo, se puede leer como que parte del aumento de votantes definidos se reparte fuera de los liderazgos principales.

Dónde se sostiene el liderazgo

El apoyo a López Aliaga se concentra en Lima Metropolitana, donde alcanza 23.1%. En el Perú urbano registra 12.3% y en el Perú rural 6.8%. Por macrozonas, obtiene 23.1% en Lima, 13.7% en el centro, 11.0% en el norte, 9.7% en el sur y 7.3% en el oriente. Por nivel socioeconómico logra 28.7% en A/B, 18.6% en C y 8.1% en D/E. El respaldo aumenta con la edad: 12.5% entre jóvenes de 18 a 29 años, 13.8% entre 30 y 49 y 17.0% entre personas de 50 años a más.

Fujimori muestra un perfil territorial distinto. Registra 12.0% en Lima Metropolitana, 9.3% en el Perú urbano y 10.0% en el Perú rural. En el oriente alcanza 14.1%. Entre los votantes de 18 a 29 años obtiene 13.7%.

López Chau presenta su mejor resultado en el sur con 9.1%. Vizcarra logra 6.8% en el Perú rural y 6.3% en el oriente. Lescano concentra 5.7% en el sur.

En la pregunta sobre quién ganará las elecciones se muestra un escenario abierto. El 50.5% no identifica a un probable vencedor. López Aliaga reúne 19.8% de menciones como eventual ganador. Fujimori alcanza 10.7%. López Chau suma 3.7% y Álvarez 2.4%. El resto de candidatos obtiene cifras menores.

Censura contra José Jerí: país dividido

El estudio también midió la opinión sobre la censura de Jerí. El 46% respalda esa medida y el 45% la rechaza. El 9% no precisa.

Las diferencias regionales resultan visibles. En el oriente, 53% se muestra a favor y 34% en contra. En el norte, 45% apoya y 47% rechaza. En el sur, 41% respalda su salida y 48% la desaprueba. Lima Metropolitana registra 47% de acuerdo y 48% en desacuerdo.

La posición varía según identificación ideológica. Entre quienes se ubican en la izquierda, 54% respalda la censura. En el centro, 46% la apoya. Entre quienes se ubican en la derecha, 52% se opone.

Rechazo al Congreso es mayoritario

La evaluación del Parlamento se mantiene en niveles críticos. El 89% desaprueba su desempeño en febrero. Solo el 7% lo aprueba y el 5% no precisa. Los datos muestran que el rechazo se mantiene con desaprobación sostenida por encima del 85%.

Aprobación de José Jerí: caída en tres meses

La aprobación del exmandatario Jerí se ubica en 21% en febrero. En noviembre de 2025 registraba 39% y en enero de 2026, 33%. La desaprobación alcanza 67% y el 12% no precisa.

El rechazo resulta más alto en Lima Metropolitana que en otras macrozonas. Entre personas de 50 años a más la desaprobación supera el promedio nacional. El nivel de interés en política también marca diferencias: quienes declaran estar algo interesados presentan niveles de rechazo mayores que el promedio. Entre quienes se identifican con la izquierda, la desaprobación también se ubica por encima del total nacional.

El detalle por segmentos educativos muestra 47% de aprobación entre personas con educación básica y 45% entre quienes cuentan con educación superior. Por interés en política, 46% de quienes se declaran muy interesados aprueba, 52% de quienes se declaran algo interesados aprueba y 44% de quienes expresan poco o ningún interés aprueba. Por identificación ideológica, 54% de quienes se ubican en la izquierda aprueba, 46% en el centro y 42% en la derecha.

