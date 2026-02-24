HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO: horario, canal de TV y alineaciones del partido de vuelta de Copa Libertadores

Luego del conseguir un agónico empate en la ida, los rimenses buscarán definir en Lima su pase a la siguiente fase de Copa Libertadores. Sigue la transmisión del Cristal vs 2 de Mayo.

Sporting Cristal será local en el Miguel Grau del Callao. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos
Sporting Cristal será local en el Miguel Grau del Callao. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY | Los rimenses reciben al 'Gallo Norteño' este martes 24 de febrero por la vuelta de la fase previa de Copa Libertadores. El decisivo cotejo empezará a partir de las 7.30 p. m. de Perú (9.30 p. m. en Paraguay) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online que tiene preparada La República Deportes.

Luego de obtener un agónico empate 2-2 en Asunción, la escuadras bajopontina tiene la intención de cerrar la serie en Lima y asegurar, por lo menos, su continuidad en torneos internacionales. Por su parte, el equipo de Ledesma buca repeitr la hazaña que logró en Matute ante Alianza Lima.

Sporting Cristal necesita un triunfo para clasificar de manera directa. Foto: AFP

Sporting Cristal necesita un triunfo para clasificar de manera directa. Foto: AFP

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por el partido de vuelta de Copa Libertadores

06:50
24/2/2026

¿Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

En toda Sudamérica, la transmisión por TV del Sporting Cristal vs 2 de Mayo estará a cargo de la señal de ESPN, canal que tiene los derechos del torneo.

06:00
24/2/2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal - 2 de Mayo?

El partido entre ambos equipos tendrá lugar hoy desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Callao.

05:15
24/2/2026

¡Cristal va por la clasificación!

Cuerpo: Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta de la fase previa de Libertadores.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: 'Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares'

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

En suelo peruano, el partido de vuelta Sporting Cristal vs 2 de Mayo empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 5).

Canal para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs 2 de Mayo se podrá ver a través de la cadena ESPN en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Argentina: Fox Sports 2
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: ESPN
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN 2
  • Costa Rica: Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2
  • México: Disney Plus
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: beIN Sports Ñ
  • Canadá: beIN Sports.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por internet gratis?

Si deseas ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Paulo AutuoriEduardo Ledesma para la revancha por el boleto a la fase 3 de la Conmebol Libertadores.

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

PUEDES VER: Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal

lr.pe

¿Dónde juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

Sporting Cristal decidió cambiar su localía para la vuelta ante 2 de Mayo. Los celestes recibirán al conjunto paraguayo en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: pronósticos y apuestas

Las apuestas del Sporting Cristal vs 2 de Mayo le otorgan una ventaja al equipo cervecero, que buscará definir la serie en Lima.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (1,44), empate (4,15), gana 2 de Mayo (6,90)
  • Betano: gana Sporting Cristal (1,53), empate (4,40), gana 2 de Mayo (6,90)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (1,50), empate (4,20), gana 2 de Mayo (5,50)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (1,50), empate (4,35), gana 2 de Mayo (6,83)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (1,47), empate (4,30), gana 2 de Mayo (7,00)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (1,53), empate (4,33), gana 2 de Mayo (6,66).

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: entradas

Los hinchas de Sporting Cristal respondieron de gran manera y agotaron todas las entradas para el duelo de Libertadores. En la página web Joinnus, empresa encargada de la venta de entradas, ya no quedan boletos disponibles.

