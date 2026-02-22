HOYSuscripcion LR Focus

Trujillo: accidente vehicular en Laredo deja dos heridos

Camión y automóvil colisionaron la noche del sábado. Una persona quedó atrapada momentáneamente en una de las unidades.

Unidad de SAMU prestó auxilio a heridos. Foto: difusión.
Unidad de SAMU prestó auxilio a heridos. Foto: difusión.

Un accidente ocurrido la noche del sábado en la ciudad de Trujillo dejó como saldo dos personas heridas, quienes fueron atendidas por el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu). El hecho fue reportado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad.

El incidente sucedió aproximadamente a las 7:50 p.m. en la carretera del distrito de Laredo, a la altura del restaurante Don Isaac, cuando un camión y una camioneta colisionaron de manera violenta. Producto del impacto, una persona quedó atrapada en uno de los vehículos.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía y bomberos llegaron al lugar de los hechos para acordonar la zona y facilitar las labores de rescate y atención médica.

Las autoridades investigan las causas exactas del accidente para determinar las responsabilidades correspondientes. Entre las posibles hipótesis está el exceso de velocidad.

