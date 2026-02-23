En los resultados del examen de admisión 2026-I publicados por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que otorgó vacantes a 988 de 5.734 postulantes, destacaron seis de los ocho primeros puestos, debido que todos pertenecen a la sede Cuba del colegio Saco Oliveros.

La puntuación más alta, 1.692 puntos, la obtuvo Ángel Hans Vilca Caqui (17), quien culminó la secundaria en 2025. En conversación con La República, señaló que ingresó a la carrera de Ingeniería de Software porque la considera más orientada hacia el futuro.

Ángel Vilca Caqui junto a su padre y a su madre, Sharon Caqui Viamonte, profesora de inglés y francés.

El joven vivió en el distrito de Santa Anita hasta los nueve años, cuando se mudó con su familia a Lince, donde comenzó a estudiar en Saco Oliveros. De acuerdo con su padre, Angel Martin Vilca Chuquicaja, ingeniero electrónico de la UNI, desde pequeño mostró destreza para las matemáticas.

“A los 3 años aprendió a leer; a los 6 años ya sabía toda la tabla de multiplicación y elevaba al cuadrado mentalmente. A los 8, terminó el libro algebra de Baldor”, refirió.

A pesar de sus habilidades académicas, su ingreso a la UNI no fue sencillo. Vilca Caqui se preparó desde tercero de secundaria con una rutina intensa que comenzaba a las 7.00 a. m. y terminaba a las 6.00 p. m., con solo una hora para almorzar. Luego continuaba sus estudios en casa, donde repasaba ejercicios y complementaba lo aprendido.

Producto de ese esfuerzo, logró el primer puesto en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y el segundo en la Universidad Nacional del Callao (UNAC) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Sin embargo, su meta era alcanzar el mejor lugar en el que es considerado por muchos el examen de admisión más difícil del Perú.

Seis primeros puestos de la UNI fueron de un mismo colegio

Los otros ingresantes destacados fueron Piero Alessandro Ormeño Olivera, quien ocupó el segundo lugar en Ingeniería Mecatrónica con 1.647 puntos; Sebastián Christopher Choque Chauca, cuarto puesto en Ingeniería Física con 1.552 puntos; Jonathan Joaquín Landa Medrano, quinto en Ingeniería Petroquímica con 1.539 puntos; Azul Karely Vásquez Aguilar, séptimo puesto en Ingeniería Textil con 1.524 puntos; y Thiago Simao Briceño León, octavo lugar en Ingeniería de Sistemas con 1.520 puntos.

Todos ellos, al igual que Ángel, culminaron la secundaria en diciembre de 2025. Asimismo, la institución indicó a este medio que el logro es resultado de un trabajo planificado, disciplina y mejora continua.

“Gracias al trabajo articulado entre docentes, padres de familia y coordinación académica, potenciamos el talento de cada alumno, fortaleciendo competencias y seguridad académica. A través de nuestro Sistema Helicoidal, consolidamos los aprendizajes de manera progresiva, garantizando resultados sostenibles y alto rendimiento”, sostuvo.

