Sociedad

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

El subsidio busca cubrir gastos de alquiler para familias cuyas viviendas quedaron inhabitables tras el desborde de ríos y torrenteras.

El Gobierno de Perú anunció un subsidio mensual de S/ 500 para familias afectadas por lluvias en Arequipa, que se otorgará hasta por dos años. El Ministerio de Vivienda implementará esta medida.
| composición LR | Mirelia Quispe

El Gobierno anunció la entrega de un subsidio mensual de S/500 a familias cuyos hogares resultaron afectados por las intensas lluvias que han azotado la región de Arequipa. El beneficio se otorgará por un plazo máximo de dos años, con el fin de facilitar el acceso a una vivienda en alquiler mientras se ejecutan trabajos de reparación o reconstrucción.

La medida será implementada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) y priorizará a los damnificados con mayor nivel de afectación. El anuncio se da en medio de una emergencia que dejó casas anegadas, vías bloqueadas y servicios interrumpidos en varios distritos.

Distritos más afectados por inundaciones

Desde la madrugada del 16 de febrero se registraron precipitaciones entre moderadas e intensas que provocaron el desborde de ríos y torrenteras, cubriendo de lodo amplias zonas de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Caravelí. El agua ingresó a viviendas, arrastró vehículos estacionados y dañó infraestructura clave.

Las autoridades reportaron, además, la inundación del terminal terrestre, centros educativos, carreteras y vías férreas, lo que obligó a suspender viajes y servicios. Brigadas y maquinaria pesada continúan retirando lodo y escombros en los sectores más golpeados.

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, calificó el evento como una “catástrofe” tras el desborde de la torrentera El Chullo, que afectó al menos 50 inmuebles. Según indicó, la recuperación total demandará varias semanas de trabajo.

¿Quiénes podrán acceder al bono?

El subsidio no será universal. Solo podrán recibirlo las familias cuyas casas sean declaradas inhabitables o destruidas tras evaluación técnica.

En Cayma, por ejemplo, se han identificado hasta ahora 220 viviendas afectadas, aunque aún se determina cuántas cumplirán los requisitos. El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas, precisó que el apoyo debe dirigirse “a las personas que mayor necesidad tienen”.

Empadronamiento y plazos de entrega

Para acceder al BAE, los damnificados deberán ser empadronados por sus municipalidades mediante fichas EDAN. Con esa información, el ministerio validará los datos y asignará el subsidio.

El plazo estimado para que el bono llegue a los beneficiarios es de entre un mes y un mes y medio. Mientras tanto, los municipios deberán garantizar alojamiento temporal para las familias afectadas.

