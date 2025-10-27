Casos de rabia en Perú no son atendidos con urgencia: mordeduras de animales se incrementa en Arequipa y la Amazonía

Casos de rabia en el Perú no desaparecen por falta de gestión en las campañas de vacunación, según experto en epidemiología. | Minsa

La rabia humana es una enfermedad mortal que no tiene cura y se transmite a través de la mordedura de un animal infectado hacia una persona. Este virus se transmite principalmente en perros y murciélagos, pero también puede dispersarse por otros animales infectados. El médico epidemiólogo Sergio Recuenco Cabrera advierte que esta infección puede regresar si no se mantiene altos niveles de prevención y vacunación canina. "Es lo que pasó en Arequipa en el año 2014. Tenemos algo más de 10 años en lo que ha reingresado la rabia a la provincia y es uno de los problemas que tenemos hasta la actualidad. Los casos de rabia, lamentablemente, no han desaparecido".

En lo que va del 2025, no se ha confirmado un caso de rabia humana; sin embargo, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Saud (Minsa) reportó 62 casos de rabia silvestre en las regiones de: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. Y, dos casos de rabia canina en la Ciudad Blanca.

En el 2024, dos niñas de 9 y 8 años de edad murieron a causa de rabia tras ser mordidas por su gato en Santa María de Nieva, en Condorcanqui, Amazonas. A pesar de las atenciones médicas ambas menores fallecieron el mismo día, según la información del Instituto Nacional del Niño (INS), el animal doméstico habría sido mordido por un murciélago, días después el animal fue encontrado muerto en la comunidad Awajún de Nueva Esperanza. En el 2023, una mujer tuvo el mismo final luego de ser mordida por un perro callejero en Arequipa, con ello, después de ocho años, se registró el primer caso de rabia humana en la región del sur.

Problemas estructurales en las campañas de vacunación

De acuerdo con el doctor Recuenco, el Gobierno no logra cubrir la necesidad por "fallas estructurales" que van más allá de las capacidades de sus gobernantes. Por ello, las poblaciones nativas alejadas, que viven en zonas muy remotas, son las más vulnerables a poder contraer esta enfermedad. "Desde el año 2011, la vacunación masiva a las poblaciones de alto riesgo tienen mucha dificultad para poder conseguir la vacuna cuando lo necesita", mencionó.

El especialista explicó que los casos de muerte por rabia en el Perú son pocos, pero las cifras de mordeduras son exponencialmente altas. Los pacientes que son afectados deben acudir al centro de salud más cercano para que se le coloque la profilaxis antirrábica y se evite la propagación del virus. No obstante, indicó que a pesar del avance de la ciencia, los casos de rabia continúan presentándose.

"Esto es la principal carga de impacto de salud pública, la cantidad de mordeduras, de ataques de animales que podrían estar transmitiendo la rabia. Cuando menciono animales, no solo es el perro, sino como en la Amazonía, los murciélagos hematófagos o conocidos como murciélagos vampiros, que se alimentan de sangre de animales y también de personas", argumentó Recuenco.

La rabia, una enfermedad sin cura

La rabia es una enfermedad que técnicamente ya no debería existir, pero esta aún continúa propagándose por el mundo por la falta de gestión en vacunas a animales y a la poca educación de la población sobre cómo reaccionar frente a una mordedura de un animal desprotegido.

Sergio Recuenco, expositor de la Organización Rabia en la América (RITA), los expertos revisan todos los aspectos que se refiere al diagnóstico, a la detención, a las estrategias de intervención, a la educación, inclusive a la posibilidad de tratamientos.

"No tenemos medicinas para parar la rabia una vez que ha empezado la enfermedad. Por eso es que después de que la persona ha sido mordida, se debe intervenir con la profilaxia para que no progrese a iniciar síntomas. Este periodo que tenemos se llama periodo de incubación, pero una vez que ya empiezan los síntomas, ya no tenemos nada que hacer", puntualizó el especialista.

¿Cómo se contagia la rabia?

De acuerdo con el epidemiólogo, los animales que son transmisores son llamados reservorios y los que son infectados se les conoce como huéspedes ocasionales. En Perú, el perro son reservorios, significa que el virus se transmite entre ellos, los murciélagos también. No obstante, en otros países como Brasil, los monos son los transmisores, en Estados Unidos son los mapaches, zorros gris y zorrillos. "Existe gran cantidad de animales que pueden transmitir la rabia", recordó.

El doctor Recuenco Cabrera, comentó que el contagio sucede cuando un animal infectado de rabia muerde a uno de compañía: perro o gato. "Este puede ser intermediario a través de las personas, como pasó en Condorcanqui, las niñas murieron por la mordedura de un gato, pero ese gato había sido infectado por un murciélago vampiro".

Ante ello, planteó que para proteger a las otras regiones que no tienen caso de rabia es mantener la vacunación canina en niveles de cobertura alta. "Si viene un perro infectado, ya los otros canes son inmunes. Sin embargo, si existen perros sin vacunar, entonces va a ser muy fácil que pueda aparecer un nuevo foco de rabia en las zonas periféricas. Es un peligro latente".

Gobierno no maneja cifras oficiales de mascotas

Para el especialista, el Gobierno peruano no tiene un registro oficial de mascotas y/o perros callejeros, un tema que contrarrestaría la eficacia de las campañas de vacunación. Según Recuenco Cabrera, si no sé cuál es la cantidad de animales, no se puede solicitar una logística eficiente y, por tanto, la entidad no recibe el presupuesto suficiente. El médico criticó que en el Censo 2025 no se halla realizado la pregunta de cuántas mascotas hay en cada hogar.

"Es uno de los capítulos más importantes del control, proyectar cuántos perros necesito vacunar, cuál es mi población canina. Si uno vacuna al 80% de los perros con dueños, se puede interrumpir el ciclo de circulación del virus en una zona geográfica. Es uno de los grandes retos porque no sabemos exactamente cuántos animales hay", enfatizó.

Animalistas en riesgo

"Los rescatistas de animales cumplen una función clave, ya que manejan data y cifras de las enfermedades de los animales sin ser médicos", expuso el epidemiólogo. Destacó que en estos casos, el Minsa debería agregar una campaña de vacunación a estas personas por considerarse como población vulnerable por el contacto directo que tienen con animales callejeros como perros y gatos.

"Mucha gente con sensibilidad y amor a los animales los trata de rescatar y cuidar. Van a interactuar con ellos, eso es una de las justificaciones para vacunar sin haber sido mordido. Esto se llama 'vacunación pre exposición por riesgo ocupacional'. Además, las veterinarias que van a manipular perros potencialmente con rabia, tienen que estar vacunados antes de trabajar", argumentó.

A pesar de que en la actualidad no existe un caso de rabia humana, el especialista advierte a las instituciones de sanidad que se mantengan en alerta y se gestione presupuesto para vacunar a las poblaciones más vulnerables en la Amazonía y sectores con alto riesgo de mordeduras por animales callejeros.

