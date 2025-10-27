HOYSuscripcion LR Focus

Padre de escolar denuncia a excompañeros de colegio por tocamientos indebidos a su hija: adolescente sufre amenazas de muerte

Luego de recibir amenazas de muerte y sufrir un intento de secuestro, la escolar teme salir de su casa. Los agresores merodean su hogar, ya que viven cerca de la zona.

Una adolescente de 14 años sufrió acoso escolar, agresiones físicas y tocamientos indebidos por parte de sus excompañeros de colegio.
Una adolescente de 14 años sufrió acoso escolar, agresiones físicas y tocamientos indebidos por parte de sus excompañeros de colegio.

El padre de una escolar denunció en 2024 a varios excompañeros del colegio por presuntos tocamientos indebidos contra su hija de 14 años. Tras conocerse la denuncia, los adolescentes habrían amenazado de muerte a la menor para obligarla a retirar los cargos por acoso y tocamientos. Incluso, la atacaron e intentaron secuestrarla, tratando de meterla por la fuerza en un auto conducido por un mayor de edad que también estaría implicado. Ella creyó que le quitarían la vida, según relató a ATV. A raíz del hecho, la joven sufrió moretones, heridas en el cuerpo y rasgaduras en su uniforme escolar.

La familia ha presentado tres denuncias y la adolescente teme salir de su casa, pues, según afirma, los escolares merodean su vivienda, ya que viven en la misma zona. La menor no puede asistir al colegio y sus familiares claman justicia. De acuerdo con su testimonio, los ataques comenzaron luego de que rechazara las intenciones amorosas de uno de sus entonces compañeros. “Me estaba dirigiendo a mi salón y me topé con tres personas. Cuando estaba por irme, me agarraron. Me llevaron hasta un biohuerto. Empezaron a tocar todo mi cuerpo y me taparon la boca”, relató. A pesar de sus gritos de auxilio, nadie acudió en su ayuda.

Adolescente de 14 años sufrió agresiones por parte de excompañeros de colegio

La adolescente estaba siendo retenida por la fuerza por sus tres excompañeros de colegio, hasta que logró liberarse. En ese momento, aprovechó para intentar tomar una piedra y amenazarlos con lanzársela si no se alejaban. Sin embargo, uno de ellos agarró una piedra más grande y también la intimidó. Fue entonces cuando dos trabajadoras de limpieza intervinieron y les llamaron la atención. “Les dije que le iba a contar a los directores, pero ellos me respondieron que, sin pruebas, no tengo nada”, relató la menor.

Recordó que el segundo ataque ocurrió después de haberse cambiado de colegio debido a las agresiones que sufría. Esta vez, los sujetos la interceptaron cuando salía de su casa: le colocaron un cuchillo en la espalda y le advirtieron que sabían dónde estudiaban ella y su hermana. Tras una tercera agresión —el intento de secuestro—, su padre interpuso una nueva denuncia.

Padre de familia interpuso denuncia en CEM de La Victoria

El padre de familia se enteró del hecho mientras trabajaba y presentó la tercera denuncia en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de La Victoria. Contó que tuvo que recurrir a esta tercera denuncia para que recién las autoridades atendieran su caso, luego de casi diez meses de insistencia. “La señorita que me atendió me dijo que con este papeleo era suficiente y que después pasaba al Poder Judicial”, relató el padre. También le precisó que las pruebas presentadas en la primera denuncia debieron bastar para capturar a los adolescentes implicados, caso que nunca ocurrió.

Asimismo, el padre señaló que, hasta el momento, no existen medidas de protección para la menor de edad. “Llamé a la Fiscalía, envié un audio y pedí que me ayuden con este caso. Hace diez meses vengo solicitando las medidas de protección y no las conceden. Como padre, me siento preocupado. Estamos en estado de emergencia, pero ¿qué estado de emergencia es este?”, cuestionó.

También mencionó que su abogado le informó que los policías de la Comisaría de San Cosme debieron actuar para capturar a los agresores. Denunció, además, que los oficiales mintieron a la trabajadora del CEM que lo atendió, pues, cuando ella los llamó para reclamarles por su inacción, afirmaron haber patrullado la zona en busca de los sospechosos. “En ningún momento han ido conmigo”, aseguró el padre, quien exigió la captura inmediata de los responsables del ataque contra su hija.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
