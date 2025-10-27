Colapso de desagüe en VMT afecta a 20 familias: vecinos retiran aguas servidas con motobomba y exigen respuesta de Sedapal

En horas de la tarde del 27 de octubre, alrededor de 20 familias del pasaje Unión, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), se han visto afectadas por el colapso de una tubería de desagüe. El olor nauseabundo, según relatan los vecinos, se ha extendido e ingresado a sus viviendas.

Niños y adultos mayores son los más perjudicados. Una mujer de la tercera edad, paciente oncológica, denunció a Exitosa que no se realiza mantenimiento de las tuberías desde hace meses. Aunque algunos medios de comunicación llegaron a la zona, los vecinos exigen una pronta respuesta de Sedapal.

Vecinos alquilan motobomba para evitar que agua ingrese a sus domicilios en VMT

Otra de las afectadas declaró que hace doce años ya habría ocurrido algo similar. Por lo que temen que sus viviendas sean contaminadas nuevamente con las aguas sevidas. "Yo personalmente me he acercado a las oficinas de Sedapal, pero me dijeron que vendrían en 30 minutos o una hora. Yo les advertí que la casa se iba a llenar. Hemos tenido que alquilar una motobomba para sacar toda el agua", comentó.

Los vecinos exigen que la empresa reemplace todas las tuberías, debido a su evidente deterioro. Por su parte, la mencionada compañía informó que "apenas conocida la incidencia, un equipo técnico de Sedapal se trasladó de inmediato a la zona y constató que el aniego fue ocasionado por un atoro en el buzón de alcantarillado, debido al vertimiento de residuos sólidos producto de obras realizadas por una contratista externa que opera en la zona". Sin embargo, los medios no notaron la presencia de trabajadores de la empresa al momento de aniego.

