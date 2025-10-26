El Callao atraviesa su año más violento. Hasta el 23 de octubre de 2025, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 156 homicidios, superando los 146 casos de todo el 2024 y marcando un nuevo récord histórico en la provincia constitucional.

De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, el distrito de Bellavista concentra la mayor cantidad de víctimas, seguido del Callao Cercado y Ventanilla. En los últimos años, explicó, la curva de violencia ha mantenido un crecimiento sostenido, reflejando una tendencia que preocupa tanto a las autoridades como a los vecinos del primer puerto.

En detalle, Bellavista pasó de 61 homicidios en 2024 a 69 en lo que va del 2025; Callao Cercado, de 41 a 45; mientras que en Ventanilla la cifra se mantiene similar, con 32 casos hasta octubre, frente a 33 del año anterior.

Cifras de homicidios anuales en Callao. Foto: Juan Carbajal/X

Cifras de homicidios por distritos en Callao. Foto: Juan Carbajal/X

A nivel nacional, el panorama es igual de preocupante. Según Carbajal, en lo que va del año se han contabilizado 1.840 homicidios, lo que equivale a un asesinato cada tres horas y 52 minutos. El especialista añadió que solo entre el 10 y el 24 de octubre, durante el gobierno de José Jerí, se registraron 75 víctimas en todo el país.

Extorsión y sicariato atentan al primer puerto

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, sostuvo a La República que el aumento de homicidios no lo sorprende, pues responde a la expansión de las redes de extorsión y sicariato que operan en la región. “Es evidente que la extorsión y el sicariato están exacerbados y, por tanto, esos fenómenos producirán más víctimas”, señaló.

Pedraza advirtió que esta tendencia no solo afecta al primer puerto, sino también a distritos como San Juan de Lurigancho, Los Olivos y San Martín de Porres, donde las mismas mafias vienen replicando sus métodos violentos.

Según explicó, el origen del incremento de homicidios está directamente vinculado al crecimiento de la extorsión a nivel nacional. “Las muertes de víctimas que se niegan a ceder ante la extorsión son las que lamentablemente explican el crecimiento de esas cifras”, precisó.

Estado de emergencia: medidas sin resultados inmediatos

Pese al estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí en Lima y Callao, los asesinatos no se han detenido. Solo el 24 de octubre, a cuatro días de la medida, tres personas fueron asesinadas en el primer puerto y otras siete resultaron heridas.

Pedraza calificó la declaratoria como un “gesto político” que debe acompañarse de estrategias policiales sostenidas. Para él, la creación de una unidad policial especial contra la extorsión, anunciada por el primer ministro, es la medida más relevante del actual gobierno. Sin embargo, advirtió que su efectividad dependerá de la asignación de recursos, personal y equipamiento adecuados. "Lo que hay que hacer es eso: asignar recursos, asignar personal, asignar vehículos y en lo posible comprar tecnología para luchar adecuadamente contra la extorsión. No hay otra receta", remarcó.

El especialista subrayó que los verdaderos resultados no se verán en apenas un mes, pues las acciones de inteligencia requieren continuidad y compromiso político. "El estado de emergencia terminará y, aun cuando se amplíe, será un gesto político importante, pero los resultados reales solo podrán verse con la continuidad de acciones contra la delincuencia. Si no, será un estado de emergencia como las anteriores, sin ninguna utilidad real", advirtió.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, entre enero y septiembre de este año se reportaron 707 denuncias por extorsión en la provincia constitucional, frente a 482 en el mismo periodo de 2024. El Callao Cercado concentra 416 denuncias, seguido por Ventanilla (174), Bellavista (57), La Perla (38), Carmen de la Legua (16), La Punta (5) y Mi Perú (1).

Tres muertes y siete personas heridas en los primeros días del estado de emergencia

A solo cuatro días de haberse decretado el estado de emergencia en Lima y Callao, la violencia no da tregua en el primer puerto. El 24 de octubre, tres personas fueron asesinadas en distintos puntos de la provincia constitucional y otras siete resultaron heridas, según reportes policiales y fiscales.

El primer caso se trató de un presunto feminicidio ocurrido la mañana del 24 en un hotel ubicado en el jirón Pacífico, en el distrito de La Perla. El agresor, identificado como Aaron Zavaleta Vernazza (32), habría asesinado a su expareja al interior del establecimiento. Luego intentó quitarse la vida con un arma de fuego en su vivienda, donde fue intervenido por la Policía. El resultado de la necropsia reveló que la víctima murió por estrangulamiento y no por disparos.

Horas más tarde, en el Callao Cercado, Lesly Tejada Pacheco (28) fue asesinada a balazos cuando se dirigía a su trabajo. El ataque ocurrió en la intersección de las avenidas Guisse y Carrillo de Albornoz, donde fue interceptada por sujetos a bordo de un vehículo que huyeron tras abrir fuego.

Esa misma noche, el conductor de una combi, Walter Leoncio Sandoval Castro, perdió la vida luego de ser atacado por sicarios en moto mientras conducía por la intersección de las avenidas Néstor Gambetta y Alameda, en Ciudad del Pescador (jurisdicción de la comisaría Castilla). En el atentado también resultó herido un pasajero, quien recibió un impacto de bala en la pierna izquierda y fue trasladado al hospital Sabogal. En la escena del crimen se halló una nota extorsiva firmada por “Los Chukis”.

Además de estas muertes, al menos seis personas resultaron heridas la madrugada del 23 de octubre en una balacera registrada en la urbanización Constanzo, entre los pasajes Arévalo y G, minutos antes de la llegada del presidente José Jerí para encabezar un operativo policial. Otro ataque armado ocurrió en Pachacútec (Ventanilla), donde un hombre resultó herido.