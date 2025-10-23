HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Sociedad

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

El siniestro provocó un incendio de gran magnitud y el bloqueo total de la Panamericana Sur, afectando la circulación en ambos carriles de la vía.

Arequipa
Arequipa

En horas de la noche de este jueves 23 de octubre se registró un grave accidente de tránsito en la curva de La Caleta, distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, región Arequipa. Un camión cisterna colisionó con un vehículo de carga pesada, provocando un incendio de gran magnitud.

Lamentablemente, ambos choferes fallecieron producto del impacto y las llamas. El siniestro ha ocasionado el bloqueo total de ambos carriles de la Panamericana Sur, mientras se espera la llegada de las compañías de Bomberos para controlar el fuego y atender la emergencia.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Arequipa: choque entre dos vehículos desata incendio en la Panamericana Sur

De acuerdo con información de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Arequipa, el accidente se registró alrededor de las 7:00 p.m. a la altura del kilómetro 614 de la carretera Panamericana Sur.

Efectivos del Departamento de Seguridad y Defensa Civil de Chala acudieron de inmediato al lugar para brindar seguridad perimetral, prevenir nuevos siniestros y colaborar en las labores de control del incendio y regulación del tránsito vehicular.

Emergencia en la Panamericana Sur tras colisión de camiones. Foto: PNP

Emergencia en la Panamericana Sur tras colisión de camiones. Foto: PNP

Además, apoyan en las diligencias que realiza la Comisaría PNP Chala, mientras representantes del Ministerio Público se desplazan hacia la zona para efectuar las diligencias correspondientes y, posteriormente, emitir el informe oficial sobre las víctimas mortales.

Nota en desarrollo...

Notas relacionadas
Arequipa: piden declarar emergencia sanitaria tras brote de hepatitis A en distrito de Tauría

Arequipa: piden declarar emergencia sanitaria tras brote de hepatitis A en distrito de Tauría

LEER MÁS
Fiesta con bronca: el X CILE y los cruces entre Luis García Montero (Instituto Cervantes) y Santiago Muñoz Machado (RAE)

Fiesta con bronca: el X CILE y los cruces entre Luis García Montero (Instituto Cervantes) y Santiago Muñoz Machado (RAE)

LEER MÁS
Pacientes de EsSalud Arequipa esperan hasta 575 días por una operación, revela inspección de Contraloría

Pacientes de EsSalud Arequipa esperan hasta 575 días por una operación, revela inspección de Contraloría

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS
Corredor Rojo devolverá la mitad del pasaje: ¿quiénes son los beneficiados y cómo acceder, según ATU?

Corredor Rojo devolverá la mitad del pasaje: ¿quiénes son los beneficiados y cómo acceder, según ATU?

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Sociedad

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025