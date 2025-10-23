En horas de la noche de este jueves 23 de octubre se registró un grave accidente de tránsito en la curva de La Caleta, distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, región Arequipa. Un camión cisterna colisionó con un vehículo de carga pesada, provocando un incendio de gran magnitud.

Lamentablemente, ambos choferes fallecieron producto del impacto y las llamas. El siniestro ha ocasionado el bloqueo total de ambos carriles de la Panamericana Sur, mientras se espera la llegada de las compañías de Bomberos para controlar el fuego y atender la emergencia.

De acuerdo con información de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Arequipa, el accidente se registró alrededor de las 7:00 p.m. a la altura del kilómetro 614 de la carretera Panamericana Sur.

Efectivos del Departamento de Seguridad y Defensa Civil de Chala acudieron de inmediato al lugar para brindar seguridad perimetral, prevenir nuevos siniestros y colaborar en las labores de control del incendio y regulación del tránsito vehicular.

Emergencia en la Panamericana Sur tras colisión de camiones. Foto: PNP

Además, apoyan en las diligencias que realiza la Comisaría PNP Chala, mientras representantes del Ministerio Público se desplazan hacia la zona para efectuar las diligencias correspondientes y, posteriormente, emitir el informe oficial sobre las víctimas mortales.

