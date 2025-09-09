HOYSuscripcion LR Focus

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Las censistas María Elena Palpa Sánchez y Liz Tucto Villanueva fueron halladas sanas y salvas después de horas de búsqueda. La unidad en la que viajaban habría presentado un desperfecto mecánico.

Dos trabajadoras del INEI reportadas como desaparecidas tras culminar labores del Censo Nacional 2025 en Junín
Dos trabajadoras del INEI reportadas como desaparecidas tras culminar labores del Censo Nacional 2025 en Junín | Composición LR | Difusión

Dos trabajadoras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fueron reportadas como desaparecidas tras mantener la última comunicación con sus familiares alrededor de las 3:00 p.m. del lunes 8 de septiembre, luego de culminar sus labores del Censo Nacional 2025 en el distrito de Ricrán, provincia de Jauja, región Junín.

Las mujeres fueron identificadas como la censista María Elena Palpa Sánchez (25), censista, y Liz Tucto Villanueva, jefa de sección. Según la denuncia presentada por sus familiares, ambas se encontraban en un vehículo de retorno tras realizar el empadronamiento en una zona rural de difícil acceso, pero desde entonces no se tuvo más noticias de ellas.

PUEDES VER: Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

lr.pe

La preocupación aumentó porque tampoco se conocía el paradero de Edgar Segura Reyes, conductor de la combi en la que viajaban, y debido al paro acatado por pobladores del distrito de Acolla, quienes habían bloqueado la vía. Finalmente, tras un día de intensa búsqueda, las trabajadoras fueron halladas sanas y salvas.

Hallan sanas y salvas a censistas desaparecidas en provincia de Jauja. Foto: INEI

Hallan sanas y salvas a censistas desaparecidas en provincia de Jauja. Foto: INEI

Hallan a censistas del INEI desaparecidas en Junín

La denuncia fue presentada ante la comisaría local por los familiares de las desaparecidas y representantes del INEI, quienes solicitaron el apoyo de los residentes de la zona para intensificar la búsqueda.

Afortunadamente, tras varias horas sin conocerse su paradero, la entidad informó este martes 9 de septiembre que ambas trabajadoras fueron encontradas luego de haber tomado un transporte público para regresar a Jauja. Indicaron que se encuentran en buen estado de salud y, según las primeras informaciones, la unidad en la que inicialmente viajaban habría presentado un desperfecto mecánico.

PUEDES VER: Policías peruanos operaban junto a narcos para enviar droga desde el aeropuerto Jorge Chávez: eran liderados por alias 'Pablo Escobar'

lr.pe

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

