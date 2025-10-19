HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ambulancia que trasladaba a niña de 3 años con quemaduras a Lima sufre accidente en carretera de Pasco y deja 5 heridos

Una ambulancia del hospital de Tingo María sufrió un accidente en la carretera Huayllay-Canta, dejando cinco heridos, entre ellos una niña de 3 años con quemaduras.

Tras ser atendidos, personal médico aseguró la continuidad del traslado de la menor hacia Lima. Foto: Andina
Tras ser atendidos, personal médico aseguró la continuidad del traslado de la menor hacia Lima. Foto: Andina

Una ambulancia del hospital de Tingo María sufrió un aparatoso accidente tras despistarse en la carretera Huayllay-Canta, a la altura del sector Chuquiquirpay. La unidad Toyota Hilux con placa EUF-816 trasladaba a una niña de 3 años que presentaba quemaduras de segundo grado en las piernas y parte posterior de su cuerpo. Ella era acompañada por su madre y personal médico del hospital cuando se produjo el siniestro que dejó cinco heridos, entre ellos la menor.

El accidente de tránsito se reportó a las 5:00 a. m. del domingo 19 de octubre, cuando la unidad se dirigía al Instituto Nacional del Niño, ubicado en el distrito de Breña, ya que la menor requería de atención especializada. Según precisan las investigaciones, otro vehículo habría invadido el carril contrario, lo cual provocó que la unidad se despistara. Ante ello, el siniestro movilizó a las autoridades locales y servicios de emergencia del Hospital de Canta, donde los heridos fueron atendidos.

lr.pe

Identifican a los heridos en el accidente de tránsito

El informe policial ha revelado la identidad de las personas heridas en el accidente de ambulancia. Entre los afectados se encuentran Euswel Ruiz Saldaña, conductor del vehículo; Abimael Richard Pujay, copiloto; y Esther Yanina León, licenciada en enfermería. Asimismo, también resultaron heridas la menor A. B. S., quien estaba siendo trasladada, y su madre, Marebil Santillán de la Cruz. Afortunadamente, la rápida intervención médica permitió la continuidad de su traslado hacia Lima.

Al respecto, la menor presentó una herida leve en el cuero cabelludo, que fue atendida por el personal médico. Tras ser estabilizada, se preparó para su traslado a la capital. En tanto, la enfermera Esther Yanina León sufrió un traumatismo en el tórax y dolor en el hombro. Por ello, fue derivada al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud en Lima.

El doctor Ricardo Díaz Bardales, director del hospital, aseguró que la ambulancia involucrada en el incidente contaba con toda la documentación necesaria, incluyendo el SOAT y la revisión técnica vigentes, lo que confirmaba su operatividad para el traslado.

Menor llegó al Instituto Nacional del Niño

Tras el incidente, efectivos de la Policía Nacional iniciaron con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. La principal hipótesis es que otro vehículo habría invadido el carril de la ambulancia, lo cual interrumpió su trayectoria. En tanto, la menor que sufrió quemaduras de segundo grado permanece bajo cuidado médico en Lima, en el Instituto Nacional del Niño. Su madre la acompaña mientras se aguardan los resultados de las evaluaciones médicas de los demás ocupantes del vehículo.

