El ‘Jorobado’ financiaba conciertos de entretenimiento en Lima Norte: 11 empresas lavaban millones de soles provenientes de la extorsión
Policía detectó que el 'Jorobado' construyó una red empresarial que movía millones de soles bajo la fachada del entretenimiento desde el 2018.
En los últimos años, los conciertos de Lima Norte fueron el blanco de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. La División contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional detectó que Adam Smith Lucano Cotrina, alias el 'Jorobado', había construido una red empresarial con el que lavaba millones de soles provenientes del cobro de cupos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que desde abril de 2018 y julio de 2024, 'El Jorobado' movió más de 3 millones de soles en pequeños depósitos en ventanilla y con dinero en efectivo. Se detectó que los fondos eran canalizados a empresas fachadas controladas por él y su entorno más cercano, reveló Punto Final.
Empresas fachadas del 'Jorobado' lavaban dinero de extorsión
El coronel Manuel Cruz, jefe de la División contra el Crimen Organizado (Divincco), sostuvo que luego de las investigaciones se congeló las cuentas personales y activos valorizados en más de 25 millones de soles.
"Siempre estaba Adam Smith o su familia en el momento de la intervención. Hemos hecho el congelamiento no solo de las cuentas personales que suman seis millones, sino también de los activos que alcanzan los 25 millones", expuso a Punto Final.
De acuerdo con las pesquisas, 'El Jorobado' creó alrededor de 11 empresas vinculadas al negocio del entretenimiento. Uno de estos negocios fueron identificados como Adam Smith Inversiones y Cerlimas. Estas fachadas lavaban dinero que provenía de la extorsión a promotores y orquestas.
Así funcionaban las empresas del 'Jorobado'
De acuerdo con el reportaje, el esquema criminal se mantenía por la contratación constante de las compañías de Smith Lucano por medio de amenazas a promotores. Los conciertos de Lima Norte eran organizados por empresas fachadas que cumplían las siguientes funciones para aparentar legalidad en los ingresos:
- A&S Producciones organizaba los conciertos
- Inversiones & Negocios EIRL distribuía las bebidas
- Cerlimas controlaba la venta de cerveza
- SK&J Servicios Generales alquilaba baños portátiles
- Técnica y Construcción SG S.A.C. firmaba contratos con municipalidades
Cae imperio criminal del 'Jorobado'
Las pruebas que ha logrado recolectar la PNP junto con la Fiscalía, no solo señalaría a Adam Smith Lucano Cotrina por el delito de tenencia ilegal de armas, sino por lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.
"Estamos entrando con éxito en el delito de lavado de activos para cerrarle la posibilidad de continuar y reestructurar su actividad criminal", sentenció el coronel Cruz.
