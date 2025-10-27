El 'Jorobado' habría creados empresas fachadas para lavar y extorsionar a orquestas musiciales. | Composición LR | Jazmín Ceras

El 'Jorobado' habría creados empresas fachadas para lavar y extorsionar a orquestas musiciales. | Composición LR | Jazmín Ceras

En los últimos años, los conciertos de Lima Norte fueron el blanco de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. La División contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional detectó que Adam Smith Lucano Cotrina, alias el 'Jorobado', había construido una red empresarial con el que lavaba millones de soles provenientes del cobro de cupos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que desde abril de 2018 y julio de 2024, 'El Jorobado' movió más de 3 millones de soles en pequeños depósitos en ventanilla y con dinero en efectivo. Se detectó que los fondos eran canalizados a empresas fachadas controladas por él y su entorno más cercano, reveló Punto Final.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Extorsionador es capturado por la PNP cuando exigía cupo a trabajador de farmacia en El Agustino

Empresas fachadas del 'Jorobado' lavaban dinero de extorsión

El coronel Manuel Cruz, jefe de la División contra el Crimen Organizado (Divincco), sostuvo que luego de las investigaciones se congeló las cuentas personales y activos valorizados en más de 25 millones de soles.

"Siempre estaba Adam Smith o su familia en el momento de la intervención. Hemos hecho el congelamiento no solo de las cuentas personales que suman seis millones, sino también de los activos que alcanzan los 25 millones", expuso a Punto Final.

De acuerdo con las pesquisas, 'El Jorobado' creó alrededor de 11 empresas vinculadas al negocio del entretenimiento. Uno de estos negocios fueron identificados como Adam Smith Inversiones y Cerlimas. Estas fachadas lavaban dinero que provenía de la extorsión a promotores y orquestas.

Así funcionaban las empresas del 'Jorobado'

De acuerdo con el reportaje, el esquema criminal se mantenía por la contratación constante de las compañías de Smith Lucano por medio de amenazas a promotores. Los conciertos de Lima Norte eran organizados por empresas fachadas que cumplían las siguientes funciones para aparentar legalidad en los ingresos:

A&S Producciones organizaba los conciertos

organizaba los conciertos Inversiones & Negocios EIRL distribuía las bebidas

distribuía las bebidas Cerlimas controlaba la venta de cerveza

controlaba la venta de cerveza SK&J Servicios Generales alquilaba baños portátiles

alquilaba baños portátiles Técnica y Construcción SG S.A.C. firmaba contratos con municipalidades

Cae imperio criminal del 'Jorobado'

Las pruebas que ha logrado recolectar la PNP junto con la Fiscalía, no solo señalaría a Adam Smith Lucano Cotrina por el delito de tenencia ilegal de armas, sino por lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.

"Estamos entrando con éxito en el delito de lavado de activos para cerrarle la posibilidad de continuar y reestructurar su actividad criminal", sentenció el coronel Cruz.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.