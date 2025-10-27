HOYSuscripcion LR Focus

Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

El General EP Marco Marín Saldaña, era responsable de las coordinaciones de la lucha contra la minería ilegal en Pataz. Falleció luego de un accidente a bordo de un helicóptero.

Las causas del incidente aún están en investigación. Foto: Composición LR
Las causas del incidente aún están en investigación. Foto: Composición LR

A través de un comunicado, el Ejército del Perú informó sobre el sensible fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de Pataz, este lunes 27 de octubre en un accidente dentro de un helicóptero, cuando este se encontraba en tierra en la localidad Chagual, provincia de Pataz, en la región de La Libertad. Las circunstancias del incidente aún son materia de investigación.

"Lamentamos el sensible fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, Comandante General del Comando Unificado de Pataz, hecho ocurrido tras un lamentable accidente dentro de un helicóptero cuando este se encontraba en tierra", se lee en el comunicado publicado por el Ejército del Perú en X.

PUEDES VER: Alcalde de Pataz tras caminar 48 días hasta Lima: "Nada ha cambiado, sacaron un maniquí (Dina Bolaurte)"

lr.pe

Fallece General del Ejército del Perú en accidente a bordo de helicóptero

De acuerdo a los reportes preliminares, el vehículo se habría pegado a un cerco de alambre, ubicado en el perímetro del helipuerto. Por ello, la hélice trasera hizo contacto con este cerco, luego provocó que varios fragmentos metálicos salieran despedidos. Sin embargo, las circunstancias del fallecimiento aún son materia de investigación.

Comunicado sobre el fallecimiento del general del EP. Foto: X

Comunicado sobre el fallecimiento del general del EP. Foto: X

"El Ejército del Perú, expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de quien en vida fue: General EP Marco Marín Saldaña. Nuestras condolencias a los familiares y amigos, pidiéndoles al Todopoderoso consuelo y resignación por tan irreparable pérdida. ¡Descanse en Paz!", lamentó el Ejército del Perú en su comunicado vía X.

Nota en desarrollo

