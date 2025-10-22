Así amanece Lima y Callao durante el primer día del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí | Foto: composición LR/JoséJerí/canalN.

Así amanece Lima y Callao durante el primer día del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí | Foto: composición LR/JoséJerí/canalN.

Tras el anuncio del presidente José Jerí de un estado de emergencia en Lima Metropolitana la madrugada de este miércoles 22 de octubre, las principales calles de la capital amanecieron con alta presencia policial y controles en el tránsito.

La medida, que se extenderá por 30 días, tiene la finalidad de reducir el alto índice de delincuencia, especialmente frente a los casos de extorsión y sicariato que vienen afectando a miles de peruanos.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cómo amanece Lima y Callao las primeras horas del estado de emergencia?

Desde tempranas horas de la mañana, las calles de Lima y Callao comenzaron a llenarse de la presencia de policías y militares. A través de su cuenta de X, el presidente José Jerí anunció que desde las 4:30 a.m. se desplegaron oficiales de las fuerzas del orden en el distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, según pudo verificar La República, solo hay su presencia en la estación Bayovar, mientras los paraderos de buses y combis de zonas principales del distrito como la avenida Wiesse y Caja de Agua continúan sin vigilancia.

Por su parte, el General Manuel Vidarte reveló en canal N que la Policía Nacional del Perú (PNP) activó 44 centros logísticos por estado de emergencia en Lima y zonas críticas. Asimismo, señaló que las Fuerzas Armadas y Serenazgo acompañarán a la PNP, que usará recursos logísticos como drones y cámaras de monitoreo para facilitar las operaciones.

En ese sentido, la autoridad a cargo de velar por el orden público del país anunció la captura de más de 40 extranjeros en las primeras horas del día. Según fuentes de este medio, también se desplegaron militares en el cruce de San Juan y Los Héroes, y en la estación Atocongo, en San Juan de Miraflores; así como en las estaciones de los servicios de transporte masivo, como en la Línea 1 y el Metropolitano.

Por otro lado, una de las acciones principales tras el anuncio del mandatario fue la medida que prohíbe ir dos adultos juntos en una moto lineal. Rocío Mayhua Rivera, jefa de la división tránsito y seguridad vial de la Policía, detalló para canal N que, dentro de los operativos, trabajan de forma articulada junto a la Autoridad de Transporte Urbano, las municipalidades y diversas autoridades para dentro de las intervenciones verificar la identidad del conductor y la autenticidad del vehículo.

“Se verifican los documentos, si cuenta con el SOAT, con la licencia, revisión técnica, entre otra documentación que se le puede pedir. También estamos trabajando con la unidad de robo de vehículos. Hacemos la revisión de las motos, probablemente pueda ser robada”, señaló.

No obstante, en algunas zonas de la ciudad, como en la avenida Abancay y en la Vía de Evitamiento, muchos de estos vehículos transitan con dos personas sin ninguna restricción ni control y a vista de policías de tránsito. Esta situación se repite en una de las zonas más transitadas de San Juan de Lurigancho, Vía de Evitamiento y Puente Nuevo.

José Jerí anunció la presencia de personal policial y militar en las calles de Lima desde tempranos horas de la mañana. Foto: X.

Desde Villa María del Triunfo, personal policial aseguró que se aumentó la presencia policial en dicha zona y que se ha instalado un oficial general por cada distrito de Lima Metropolitana. Además, detalló que personal del Ejército, en coordinación con policías, realizarán operativos en mercados y centros comerciales.

Sin embargo, precisó que los militares únicamente estarán a cargo de la cobertura de los oficiales como personal de apoyo. En esa línea, el jefe de la Policía, Óscar Arriola, sostuvo que se instalaron campamentos militares en las áreas más peligrosas de la capital. En el Callao, Prensa Chalaca informó que en el distrito de La Perla, vecinos dieron aviso a las autoridades al percatarse de un explosivo con forma de petardo y mecha larga en el Parque La Estancia, a pocas cuadras de la avenida La Marina.

¿Qué derechos están restringidos durante el estado de emergencia?

El estado de emergencia, formalizado mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, otorga las facilidades al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para intervenir con mayores libertades. Con el objetivo de detectar y desarticular a la mayor cantidad de bandas delictivas que operan en Lima y Callao, la norma también restringe algunos derechos ciudadanos como el libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión.

Entre las principales medidas, destaca el patrullaje focalizado en las zonas más convulsionadas de la capital, los operativos de control de identidad para la captura de criminales, la prohibición de circulación de dos adultos en motos lineales, el internamiento de vehículos con placas adulteradas o deterioradas y el decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales. Dentro de los penales, se restringirá las visitas de acuerdo con el régimen del interno, se permitirá solo la electricidad para la iluminación de las celdas y se retirarán las antenas ilícitas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

