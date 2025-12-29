Nuevo revés para el Estado peruano. Se confirmó que el laudo arbitral emitido por CIADI en caso Chinchero era válido. Foto: composición LR/Andina

Nuevo revés para el Estado peruano. Se confirmó que el laudo arbitral emitido por CIADI en caso Chinchero era válido. Foto: composición LR/Andina

El Perú enfrenta un nuevo revés legal en el extranjero que podría tener implicancias. Un juez federal de Estados Unidos declaró a nuestro país en rebeldía procesal (default) por no pagar, durante más de un año, los US$91 millones fijados en el arbitraje internacional que perdió frente a Kuntur Wasi, el concesionario que estuvo encargado de la construcción del Aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De acuerdo con el documento al que accedió este medio y que fue escrito por el magistrado del Tribunal de Columbia, Richard León, "el Perú nunca compareció ni presentó contestación ni otro escrito". De esta manera, se confirmó la validez del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI).

TE RECOMENDAMOS REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Tribunal de Estados Unidos declara al Perú en rebeldía por no pagar laudo arbitral al consorcio Kuntur Wasi

Como se recuerda, el Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ya había declarado en mayo a nuestro país "en rebeldía" debido al incumplimiento del pago ordenado. Dicha decisión habilitaba a la empresa demandante a iniciar acciones de embargo u otras medidas legales sobre los activos del Estado para recuperar el dinero.

Para entender el conflicto, nos remontamos a la época en la que Kuntur Wasi suscribió un contrato y una adenda con el Estado peruano en 2014 y 2016, durante los gobiernos de los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcynski. No obstante, fue el exministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, quien finalizó unilateralmente el contrato, lo que llevó al consorcio a presentar la demanda ante el CIADI.

Noticia en desarrollo..