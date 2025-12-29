Caso Chinchero: juez de Estados Unidos declara a Perú en rebeldía por no pagar laudo arbitral de US$91 millones
El Perú no presentó abogados para defenderse ante la justicia estadounidense. Resolución del juez León confirmó la validez del laudo arbitral emitido por el CIADI respecto a la cancelación del contrato del aeropuerto de Chinchero.
El Perú enfrenta un nuevo revés legal en el extranjero que podría tener implicancias. Un juez federal de Estados Unidos declaró a nuestro país en rebeldía procesal (default) por no pagar, durante más de un año, los US$91 millones fijados en el arbitraje internacional que perdió frente a Kuntur Wasi, el concesionario que estuvo encargado de la construcción del Aeropuerto de Chinchero, en Cusco.
De acuerdo con el documento al que accedió este medio y que fue escrito por el magistrado del Tribunal de Columbia, Richard León, "el Perú nunca compareció ni presentó contestación ni otro escrito". De esta manera, se confirmó la validez del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI).
Como se recuerda, el Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ya había declarado en mayo a nuestro país "en rebeldía" debido al incumplimiento del pago ordenado. Dicha decisión habilitaba a la empresa demandante a iniciar acciones de embargo u otras medidas legales sobre los activos del Estado para recuperar el dinero.
Para entender el conflicto, nos remontamos a la época en la que Kuntur Wasi suscribió un contrato y una adenda con el Estado peruano en 2014 y 2016, durante los gobiernos de los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcynski. No obstante, fue el exministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, quien finalizó unilateralmente el contrato, lo que llevó al consorcio a presentar la demanda ante el CIADI.
Noticia en desarrollo..