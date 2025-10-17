HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció la inminente declaración del estado de emergencia en Lima Metropolitana para combatir la delincuencia.

Gobierno de José Jeri se prepara para declarar estado de emergencia en Lima Metropolitana para combatir la delincuencia
Gobierno de José Jeri se prepara para declarar estado de emergencia en Lima Metropolitana para combatir la delincuencia | Foto: Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el Gobierno de José Jeri se prepara para declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana con el objetivo de "combatir la delincuencia". El anuncio se realizó la noche del jueves 16 de octubre, tras los hechos ocurridos en la marcha nacional, donde el joven Eduardo Ruiz perdió la vida a manos de un suboficial de la Policía Nacional del Perú y otras 120 personas resultaron heridas.

Durante una conferencia de prensa, Álvarez indicó que esta medida vendrá acompañada de un "paquete completo de medidas concretas", que serán anunciadas en las próximas horas. Ante la consulta sobre la posible implementación de un toque de queda en la región, la autoridad no descartó la medida.

“No se ha contemplado como una medida el toque de queda, pero no la descarto. Tendría que demostrarse, a cargo del técnico que la proponga, cuál es su efectividad real, considerando que la criminalidad ya no responde a la nocturnidad que, según la criminología, era propia de los delincuentes más avezados", señaló.

Gobierno evaluará medidas de emergencia en Lima tras ola de criminalidad

Como se recuerda, hace unos días José Jeri se reunió con el 90% de los alcaldes distritales de Lima Metropolitana. Durante el encuentro, se abordaron temas como la declaratoria de estado de emergencia, el uso obligatorio de chaleco naranja en el transporte lineal, la circulación de una sola persona por motocicleta y una "campaña de sensibilización" para promover la entrega de armas ilegales.

Ante este panorama, el primer ministro indicó que se seguirán evaluando los términos y precisó que en las próximas horas se anunciarán las medidas que se incluirán en la declaratoria de emergencia. “El toque de queda, así como la limitación de la libertad individual de los motociclistas, son medidas recurrentes que en algunos momentos se han establecido, pero debido a la especificidad de la criminalidad violenta, no siempre han logrado un resultado efectivo y real”, señaló.

¿Qué implica el estado de emergencia en Lima Metropolitana?

La Constitución de la Policía del Perú establece que el estado de emergencia puede ser declarado por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, por un plazo determinado, ya sea en todo el territorio nacional o en parte de él. Esta medida contempla la restricción o suspensión de algunos derechos constitucionales.

La norma contempla la limitación de derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, así como la libertad y seguridad personales, según lo estipulado en los numerales 9, 11, 12 y 24 (literal f) del artículo 2. Estas medidas buscan dotar a las autoridades de herramientas legales para enfrentar situaciones de riesgo y mantener el orden en circunstancias excepcionales.

Aunque aún se evalúa la posibilidad de decretar un toque de queda y no se han prohibido reuniones sociales, las autoridades están facultadas para intervenir sin orden judicial en casos de emergencia. Esto incluye el ingreso a domicilios o establecimientos y la suspensión de fiestas, reuniones o cualquier otro tipo de evento, si se considera necesario para garantizar la seguridad ciudadana.

El plazo máximo del estado de emergencia no puede exceder los sesenta días y su prórroga requiere un nuevo decreto. Durante este período, las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del orden interno si así lo dispone el Presidente.

