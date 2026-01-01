Masacre en Pataz a vísperas de Año Nuevo: reportan al menos 13 personas asesinadas

Pataz vuelve a teñirse de luto. Trece personas fueron encontrados sin vida en una bocamina del distrito, en la región La Libertad, en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno. Tras confirmarse el hallazgo, el alcalde distrital Aldo Mariños cuestionó la medida, al señalar que la militarización no ha frenado la violencia ni la expansión de la minería ilegal.

Cabe recordar que en mayo de 2025 fueron encontrados sin vida 13 trabajadores que habían sido secuestrados días antes en una mina de la zona, asesinados por grupos vinculados a la minería ilegal y al crimen organizado.

Noticia en desarrollo...