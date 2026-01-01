HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     
Política

Masacre en Pataz a vísperas de Año Nuevo: reportan al menos 13 personas asesinadas

Aldo Mariños, alcalde de Pataz, reporta que una hora antes de acabar el año, ocurrió un nuevo atentado en el distrito Pataz.

Encuentran a 13 mineros sin vida en Pataz. Foto: difusión
Encuentran a 13 mineros sin vida en Pataz. Foto: difusión

Pataz vuelve a teñirse de luto. Trece personas fueron encontrados sin vida en una bocamina del distrito, en la región La Libertad, en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno. Tras confirmarse el hallazgo, el alcalde distrital Aldo Mariños cuestionó la medida, al señalar que la militarización no ha frenado la violencia ni la expansión de la minería ilegal.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Cabe recordar que en mayo de 2025 fueron encontrados sin vida 13 trabajadores que habían sido secuestrados días antes en una mina de la zona, asesinados por grupos vinculados a la minería ilegal y al crimen organizado.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

lr.pe

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

LEER MÁS
El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

LEER MÁS
Jefe del INEI revela que no se pudo censar Pataz debido a la alta inseguridad por minería ilegal: "No nos han permitido"

Jefe del INEI revela que no se pudo censar Pataz debido a la alta inseguridad por minería ilegal: "No nos han permitido"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

LEER MÁS
Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

LEER MÁS
Primero La Gente de Marisol Pérez Tello a un paso de quedar fuera de carrera para las Elecciones 2026

Primero La Gente de Marisol Pérez Tello a un paso de quedar fuera de carrera para las Elecciones 2026

LEER MÁS
Exministros cuestionados de Dina Boluarte buscan un escaño en el Congreso 2026

Exministros cuestionados de Dina Boluarte buscan un escaño en el Congreso 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump reveló haber conversado con Maduro en los últimos días, pero que "no se logró mayor cosa"

Presos políticos liberados por el régimen de Maduro no podrán salir de Venezuela y deberán ir cada 30 días a los tribunales

La CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela, según CNN

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025