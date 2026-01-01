➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 1 de enero, según Jhan Sandoval
Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy: descubre las predicciones diarias para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este jueves 1 de enero. ¡Entérate de las sorpresas que el universo tiene preparadas para ti!
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 31 de diciembre, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 31 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna
Este jueves 1 de enero de 2026, con la llegada de un nuevo año, los astros traen consigo nuevas predicciones para cada signo del zodiaco, brindando orientación en aspectos clave como el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir qué les espera según el horóscopo de Jhan Sandoval. Será una jornada propicia para saber si es tiempo de tomar decisiones importantes, afrontar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene preparadas.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 31 de diciembre, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 1 de enero?
- Aries: Inicias el día con ciertos malestares producto de los excesos por la celebración. Descansa y cuida tu digestión. Será un año mucho más favorable de lo que piensas. Mira las cosas con más positivismo.
- Tauro: Llega el primer día del año y con él tu deseo por reconciliarte con las personas más significativas. Hoy te decides por dar el primer paso y la receptividad que encontrarás te sorprenderá.
- Géminis: Ahora que tienes más tiempo decidirás por estar con los tuyos o visitar a familiares que por carga laboral dejaste de frecuentar. Empiezas el año con reencuentros y momentos armoniosos.
- Cáncer: Aprovecharás las horas libres para dedicarte a ordenar lo pendiente en casa. Date un tiempo para descansar, puesto que por la tarde llega familia o amistades que desean festejar a tu lado.
- Leo: Has cerrado el año con pendientes que hoy desearás avanzar. No puedes estar tan atado al mundo laboral. Desconéctate y llama a tus amistades o frecuenta a los más cercanos. Necesitas relajarte.
- Virgo: Quieres un año mejor que el 2025 y comenzarás organizando fechas y proyectos que mantendrás a pesar de cualquier inconveniente. Este será un año donde concretarás algo importante.
- Libra: Te animarás a pasear. La tarde del primer día del año te ayudará a desconectarte de problemas, lo que te permitirá tener ideas claras y reflexionadas. Hoy mirarás todo con más optimismo.
- Escorpio: Tienes que vencer el orgullo y dar el primer paso si deseas una reconciliación con esa persona que no sale de tu mente. Habrá receptividad si mantienes un diálogo armonioso y pacífico.
- Sagitario: No es el momento para aclar cosas con ese familiar que actúa con inmadurez. Espera que sus ánimos sean otros y así pueda entender lo que quieras decirle desde un estado más receptivo.
- Capricornio: Es posible que se cancele una reunión programada, aprovecha el tiempo y visita a ese familiar que hace mucho pregunta por ti. Necesitas acercarte a quienes realmente te aprecian y valoran.
- Acuario: Las celebraciones de año nuevo fueron positivas, pero el comportamiento de alguien te ha incomodado y esperarás la tarde de hoy para aclarar. Evita pleitos y muestra tu lado más conciliador.
- Piscis: Todo ha salido como lo tenías planificado. Aprovecha la mañana para descansa, puesto que los últimos días de diciembre han sido muy desgastantes para ti. Vienes tiempo de éxito, prepárate.