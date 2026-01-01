➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 1 de enero, según Jhan Sandoval

Este jueves 1 de enero de 2026, con la llegada de un nuevo año, los astros traen consigo nuevas predicciones para cada signo del zodiaco, brindando orientación en aspectos clave como el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir qué les espera según el horóscopo de Jhan Sandoval. Será una jornada propicia para saber si es tiempo de tomar decisiones importantes, afrontar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene preparadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 1 de enero?