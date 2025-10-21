Presidente José Jerí declara estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

Presidente José Jerí declara estado de emergencia para Lima Metropolitana y el Callao. Foto: captura de pantalla/TV Perú

El presidente José Jerí anunció la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao en un mensaje a la Nación que duró apenas 50 segundos. La medida durará 30 días y rige desde esta media noche. No brindó más detalles y tampoco lo hicieron los ministros de Estado al salir de Palacio y ser abordados por los periodistas.

La corta duración del mensaje causó sorpresa, pues se trata de una medida que tiene por objetivo combatir la inseguridad ciudadana que afecta la ciudad y que ya ha generado diversas manifestaciones sociales.

El comunicado se desarrolló después de una reunión con el Consejo de Ministros que tuvo por objetivo aprobar el decreto supremo anunciado el último16 de octubre por el jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez.