Metropolitano, corredores y Metro de Lima en Año Nuevo: estos son los horarios para este 31 de diciembre y 1 de enero
Con la llegada del Año Nuevo, miles de usuarios en Lima y Callao organizan sus viajes en transporte público. El Metropolitano y los corredores de la ATU podrían registrar una demanda más alta que la habitual.
Mientras se acerca la celebración de Año Nuevo, miles de usuarios del transporte público en Lima y Callao buscan planificar sus desplazamientos para el 31 de diciembre y el 1 de enero. Ante ello, los servicios del Metropolitano y los corredores complementarios de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) operarán con normalidad. No obstante, en caso de registrarse alguna variación en la programación, las autoridades han indicado que esta será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.
Operatividad del Metropolitano y otros servicios
De acuerdo con versiones preliminares de lo que podría ser el funcionamiento de los servicios de transporte público durante estas fechas, el Metropolitano seguirá ofreciendo sus servicios regulares A, B y C con normalidad desde temprano a las 5 a. m. hasta alrededor de las 10:00 p. m., tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero. Asimismo, las rutas alimentadoras que conectan a distintos puntos de la ciudad con las estaciones principales del corredor también estarían en funcionamiento, extendiendo su atención hasta aproximadamente las 11:00 p.m.
Por otro lado, el servicio de Línea 1 del Metro de Lima y Callao estaría activo en horarios similares, iniciando sus operaciones a las 5 a. m. y concluyendo alrededor de las 10:00 p. m. durante los días festivo para este Año Nuevo 2026. En caso de alguna variación se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a cualquier actualización por parte de la ATU.
Además del Metropolitano y el Metro, otros servicios complementarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT), como los corredores complementarios y el transporte regular urbano, deberían operar conforme a sus horarios habituales (5 a. m. hasta las 11 p. m.),
Expectativa y recomendaciones para los usuarios
La cercanía de las celebraciones de fin de año incrementa la preocupación entre los pasajeros habituales del transporte público, quienes buscan organizar sus rutas con anticipación. A falta de un anuncio oficial de horarios por parte de la ATU, las recomendaciones principales son:
- Consultar las redes sociales y las plataformas oficiales de la ATU para conocer cualquier modificación en los horarios de Metropolitano, Metro y demás servicios.
- Planificar los viajes con tiempo, sobre todo en horas pico o durante eventos festivos en zonas centrales.
- Verificar si existen cambios en la frecuencia de trenes o buses que puedan afectar los tiempos de traslado.