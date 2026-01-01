HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     
Sociedad

Tragedia de Año Nuevo: dos jóvenes mueren por ahogamiento en la playa Chacra y Mar de Huaral

Testigos denunciaron la presunta falta de salvavidas en el momento del accidente, a pesar de los cobros por el ingreso. Los dos hombres que entraron al mar fueron atrapados por remolinos y no pudieron ser reanimados.

Tragedia en playa Chacra y Mar, Huaral: dos hombres fallecieron el 1 de enero durante un rescate a una adolescente arrastrada por la corriente.
Tragedia en playa Chacra y Mar, Huaral: dos hombres fallecieron el 1 de enero durante un rescate a una adolescente arrastrada por la corriente. | Séptimo Día.

El 2026 empezó con tragedia en el norte de Lima. Dos hombres perdieron la vida este 1 de enero, cerca del mediodía, en la playa Chacra y Mar, en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral, tras ingresar al mar para rescatar a una adolescente que fue arrastrada por la corriente. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos.

Según información preliminar recogida por medios locales y denunciada también por veraneantes en redes sociales, la emergencia habría iniciado cuando una joven que ingresó al mar comenzó a pedir auxilio al ser jalada por la corriente. Cinco personas —entre familiares y bañistas— se lanzaron al agua para rescatarla. La menor fue sacada con vida y trasladada al hospital de Chancay por la Policía, Bomberos y Serenazgo, y se informó que logró ser evacuada a un centro médico de la localidad.

Sin embargo, durante el operativo improvisado de rescate, dos de los hombres que ingresaron al mar habrían sido atrapados por remolinos, siendo arrastrados mar adentro. Pese a los intentos de reanimación en la orilla, uno de ellos fue rescatado semiinconsciente, pero expiró en la arena. Minutos después, la segunda víctima fue sacada sin signos vitales y también fue declarada fallecida.

lr.pe

Testigos denuncian que no había salvavidas

Los testigos advirtieron que, al momento del incidente, no había personal de salvataje ni salvavidas en la playa, pese a que el balneario estaría concesionado y la administración cobraba S/6 por persona y S/10 por ingreso vehicular. Los veraneantes cuestionaron que ese costo no se traduzca en seguridad básica, señalización de peligro ni auxilio rápido. También denunciaron que la playa se encontraba sucia.

Recién después de más de una hora de ocurrido el hecho, se observó un helicóptero sobrevolando la zona, del cual descendió un rescatista. Posteriormente, cuando la tragedia ya se había consumado, llegó una embarcación de la Marina de Guerra, lo que aumentó la indignación entre los asistentes.

lr.pe

Fallecidos aún no han sido identificados

Al cierre de esta nota, los cuerpos permanecían en la playa a la espera del Ministerio Público para las diligencias de ley, la identificación oficial de las víctimas y el levantamiento de los cadáveres. Se espera que el traslado sea ordenado hacia la morgue del hospital de Chancay.

El suceso pone nuevamente bajo escrutinio la responsabilidad administrativa sobre el control y la seguridad en playas de Huaral, ya que un hecho similar ocurrió el año pasado en la misma fecha, según relataron visitantes y residentes.

