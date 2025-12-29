HOYSuscripcion LR Focus

Estos son los horarios especiales del 31 de diciembre y 1 enero en Metro, Wong, Tottus, Plaza Vea y más supermercados del Perú

Si tienes pensado hacer compras de última hora para celebrar el Año Nuevo, toma en cuenta que varios centros comerciales modificarán sus horarios en estos fechas especiales.

Estos son los horarios que dispondrán los supermercados más principales del Perú
Estos son los horarios que dispondrán los supermercados más principales del Perú | Foto: composición LR/Perú Retail/Business Empresarial

La llegada del Año Nuevo 2026 genera gran expectativa entre la ciudadanía peruana, que se prepara para realizar compras de último momento en supermercados como Plaza Vea, Tottus, Metro y Wong. Ante ello, estas cadenas han dispuesto horarios especiales de atención entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Durante estos días, algunos locales cerrarán antes de lo habitual y otros restringirán o suspenderán su atención, dependiendo del establecimiento.

El comunicado de Tottus. Foto: Tottus

¿Los supermercados atenderán el 31 de diciembre y el 1 de enero?

Con las celebraciones de Año Nuevo cada vez más cerca, los establecimientos comerciales se preparan para recibir a una gran afluencia de personas que desean adquirir diversos productos, ya sea para obsequiar a sus seres queridos o para decorar sus hogares en estas fechas especiales.

Por lo general, los centros comerciales ajustan sus horarios y servicios en estas fechas especiales para facilitar las compras de último momento y ofrecer una mejor atención a las personas que se alistan para recibir el Año Nuevo. En ese contexto, es importante señalar que la mayoría de supermercados permanece cerrada el 1 de enero, y este año no será la excepción.

A continuación, estos son los horarios especiales que tendrán Metro, Wong, Tottus y Plaza Vea para el 31 de diciembre y el 1 de enero.

PUEDES VER: ¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

Metro

  • Miércoles 31 de diciembre: 7.00 a. m. a 10.00 p. m.
  • Jueves 1 de enero: cerrado

Plaza Vea

  • Miércoles 31 de diciembre: 8.00 a. m. a 10.00 p. m.
  • Jueves 1 de enero: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.

Tottus

  • Miércoles 31 de diciembre: 8.00 a. m. a 9.00 p. m.
  • Jueves 1 de enero: cerrado.

Wong

  • Miércoles 31 de diciembre: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Jueves 1 de enero: cerrado.
