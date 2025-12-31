Menor de edad muere atropellado por camión blindado en Gamarra a pocas horas del Año Nuevo 2026

Tragedia en Gamarra: camión de caudales atropella a menor de edad y fallece. | Adrián Sarria Muñoz | La República

Un menor de dos años falleció la tarde del último miércoles 31 de diciembre tras ser atropellado por un camión blindado de la empresa Hermes en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, en el emporio comercial de Gamarra. El hecho ocurrió en horas de la tarde y generó profunda conmoción entre comerciantes, vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

De acuerdo con testigos, el accidente se produjo alrededor de las 12:30 p. m., cuando el vehículo realizaba una maniobra de retroceso. La madre del menor, quien, según indican, trabaja como comerciante en el lugar, intentó auxiliarlo tras escuchar los gritos de alerta. El hecho ocurrió delante de la hermana del niño, también menor de edad, quien fue la primera en acercarse para pedir ayuda.

Vecinos y comerciantes increparon al conductor

Tras el accidente, vecinos, comerciantes y familiares del menor increparon al conductor del camión e intentaron agredirlo, lo que derivó en momentos de alta tensión. Varias personas se aproximaron al vehículo para exigir explicaciones, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía, que desplegó un amplio resguardo en la zona, especialmente en los alrededores de la avenida Aviación, para controlar la situación.

Vecinos de la zona se mostraron soreprendidos al ver el camión Hermes en el lugar, y se preguntaron el motivo de su pase por ese punto, debido a que no existen entidades bancarias cercanas para el traslado de dinero. Señalaron que su presencia podría estar vinculada a una botica cercana que contaría con una caja fuerte.

Efectivos de la Policía de Homicidios llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. El conductor fue trasladado, bajo custodia, a la comisaría Apolo junto con el vehículo involucrado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

PNP llegó al lugar para empezar con las investigacinoes del caso. Foto: Adrián Sarria