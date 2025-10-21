HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Estado de emergencia en Lima no resolverá el problema de la inseguridad y extorsión, advierte experto

El exministro del Interior expresó escepticismo sobre la efectividad del estado de emergencia, argumentando que no aborda las causas estructurales de la inseguridad en la ciudad y ha fallado en gestiones anteriores.

Gobierno de José Jerí declara estado de emergencia en Lima. Foto: composición Jazmin Ceras / La República
El pasado jueves 16 de octubre, el primer ministro del Gobierno de José Jerí, Ernesto Álvarez, mencionó que Lima será declarada en estado de emergencia con el propósito de frenar la creciente ola de delincuencia y fortalecer las estrategias de captura de los principales cabecillas criminales. La medida, que aún falta oficializarse, busca establecer un conjunto de acciones concretas para recuperar el control de las calles y garantizar la seguridad ciudadana.

Durante su pronunciamiento, Álvarez señaló que el Ejecutivo ha decidido no repetir las declaratorias del pasado. “La declaratoria de emergencia no puede resultar en más de lo mismo. No puede ser una medida gaseosa que no conduzca a nada en especial. Por eso no la hemos hecho hasta ahora”, declaró el primer ministro.

PUEDES VER: Declaran en estado de emergencia el distrito de Lurín por 30 días tras ataque a combi de transporte público

Estado de emergencia: una medida poco eficaz contra la criminalidad

No obstante, el anuncio del Gobierno ha generado escepticismo y muchas dudas. En ese sentido, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza sostuvo que la declaratoria de emergencia “no es una medida eficaz” para enfrentar el problema de fondo y que su aplicación en Lima y Callao, en anteriores gestiones, no ha mostrado resultados sostenibles, mencionó a La República.

“El estado de emergencia tiene un efecto mediático, pero no resuelve las causas estructurales de la inseguridad. Lo que se necesita es una inversión real en inteligencia, equipamiento y presupuesto policial para identificar y capturar a las verdaderas cabecillas del crimen organizado”, precisó Pedraza. Por lo que esta medida respondería más al populismo y la improvisación.

El exministro agregó que, sin una estrategia de inteligencia sólida ni una reforma institucional en la Policía Nacional, las fuerzas del orden seguirán reaccionando ante los hechos en lugar de anticiparse a ellos. “Si no se fortalecen las unidades especializadas y no se mejora la coordinación con el Ministerio Público, el resultado será nuevamente temporal”, advirtió.

PUEDES VER: Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

Falta de agentes de la PNP

También advirtió que la escasez de personal policial es uno de los principales obstáculos para lograr resultados. Explicó que el número de efectivos en el país es insuficiente para cubrir todas las zonas críticas de Lima, lo que obliga a distribuir los pocos recursos humanos de manera limitada.

“En el Perú tenemos un déficit evidente de policías. Hay distritos enteros con apenas unas decenas de agentes para miles de habitantes. En esas condiciones, es imposible mantener presencia constante en todas las avenidas y barrios donde la delincuencia actúa con total libertad”, señaló Pedraza.

El gobierno, tras diversas mesas de diálogo Ministros, también adelantó que se evalúa la creación de un grupo de élite especializado en la protección de transportistas, uno de los sectores más golpeados por el crimen. En los últimos meses, las extorsiones, asaltos y asesinatos de conductores de transporte público y de carga pesada se han multiplicado, generando un clima de temor en distintos puntos de la capital.

