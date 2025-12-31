HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

La Tinka sortea este 31 de diciembre un pozo acumulado de más de S/16 millones. Los jugadores pueden participar para ganar el premio mayor y otros premios menores.

Revisa los resultados La Tinka HOY, miércoles 31 de diciembre y conoce la jugada ganadora.
Revisa los resultados La Tinka HOY, miércoles 31 de diciembre y conoce la jugada ganadora. | Foto: composición LR/La Tinka

El domingo 28 de diciembreIntralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/15 millones. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Además, el sorteo ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que necesitas para elegir tus números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

  • Plaza Vea
  • Vivanda
  • Promart
  • Mass
  • Oechsle
