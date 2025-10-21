HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Estado de emergencia en Lima y Callao: Gobierno prohíbe el tránsito de dos personas adultas en moto

El gobierno de José Jerí aprobó dictar estado de emergencia desde la medianoche del 22 de octubre. Medida prohibirá el tránsito de dos personas en vehículos menores L3.

Con un breve mensaje a la Nación, el presidente de la República, José Jerí, anunció la aplicación de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao desde la medianoche de este 22 de octubre. El decreto supremo oficializado en el diario El Peruano se aplicará por 30 días, calendario en donde se restringirá el ejercicio de los derechos constitucionales y otras acciones que combatan la inseguridad.

Con respecto a las medidas que se adoptará durante el estado de emergencia, se prohibirá el tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehícular L3, conocido como motos lineales. Ante lo establecido por el Gobierno, Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, indicó a La República que entiende la medida por la grave situación que atravesamos con respecto a inseguridad, pero sostiene que disposición afecta el libre tránsito de más de 1 millón de moteros en Lima.

"Vamos a pedir al premier y a la Policía que se haga una excepción, porque la motocicleta es un medio de transporte nativo en la ciudad. Hay más de 1 millón y medio de personas que trasladan a sus hijos o familiares. No nos pueden restringir la movilidad, no somos delincuentes", manifestó.

Moteros se habían reunido horas antes con premier Álvarez

Horas antes del anuncio de estado de emergencia en la Capital, el premier Ernesto Álvarez se había reunido con Mendoza Loza y José Luis Huaman, representantes de gremios de moteros en Lima y Callao, para abordar el uso de chaleco como medida contra la inseguridad.

"Nos reunimos para ver el tema del chaleco... No sabíamos que nos iban a restringir el tránsito, estábamos a la expectativa que no se ponga una restricción. Habíamos acordado con la Policía y el premier que íbamos a aportar en realizar un informe técnico. Rechazamos la medida por obvias razones, utilizamos la moto para trasladar a nuestra familia", sentenció Mendoza Loza.

MTC obliga el uso de chaleco a moteros

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) obligará el uso de chaleco y casco certificado a partir del 17 de noviembre de 2025 en Lima Metropolitana y el Callao. Esta medida se podría ampliar en el resto del país. Los ciudadanos que incumplan con la normativa podrían enfrentar las siguientes sanciones:

  • Multas de S/ 428 (equivalente al 8% de UIT)
  • La acumulación de puntos negativos en el historial de los conductores
  • La retención del vehículo.

Los gremios moteros mantienen su posición: “El problema no somos los motociclistas, es la falta de fiscalización”. Además, se ha iniciado una acción popular contra la medida, presentada por la Asociación de Motociclistas del Perú (ASMOPE).

