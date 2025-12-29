Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo | Foto: composición LR/Difusión.

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo | Foto: composición LR/Difusión.

Dos miembros de la Subegerencia de Operaciones de Fiscalización del Serenazgo de la Municipalidad de San Isidro fueron separados luego de que diversos medios de comunicación difundieran imágenes en las que se les ve comiendo el ceviche de una carretilla que minutos antes habían incautado a un vendedor ambulante.

Autoridad edil iniciará procedimiento sancionador. Foto: Municipalidad de San Isidro.

Municipalidad inicia procedimiento para sancionar a serenos

A través de un comunicado compartido en todas sus redes sociales, la Municipalidad de San Isidro indicó haber ordenado el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) correspondiente para aplicar la máxima sanción posible, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse por esta inconducta. Además, rechazó cualquier acción que vulnere los protocolos de intervención y la ética pública.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué sanción puede recibir el personal de Serenazgo?

Según la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando existe inconducta, mala praxis o violación de deberes, el personal de Serenazgo puede ser sancionado con:

Amonestaciones escritas

Suspensiones temporales

Destitución (separación del cargo)

Inhabilitación para ejercer funciones públicas

Además, la Contraloría General de la República puede aplicar sanciones más severas, como inhabilitaciones de hasta 5 años, cuando se comprueba responsabilidad funcional por actos que afectan significativamente los bienes o funciones del Estado.

Según el último reporte del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, del 30 de noviembre de 2025, se impusieron 1.264 sanciones disciplinarias a trabajadores de las municipalidades del país, incluyendo a funcionarios municipales. En el caso de San Isidro, la cifra apuntó a 45 personas inhabilitadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.