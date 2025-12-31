Nuevo ataque a 'narcolanchas' deja tres muertos, según el Comando Sur de Estados Unidos

El último ataque del Comando Sur de Estados Unidos se produjo el martes 30 de diciembre. | Foto: composición LR

El último ataque del Comando Sur de Estados Unidos se produjo el martes 30 de diciembre. | Foto: composición LR

El Comando Sur de Estados Unidos informó el miércoles 31 de diciembre sobre la muerte de tres individuos en ataques dirigidos a tres embarcaciones que se sospecha estaban involucradas en actividades de narcotráfico en aguas internacionales.

"Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones", señaló el Comando Sur en su cuenta de X.

Estados Unidos suma nuevo ataque a embarcaciones acusadas de narcotráfico

La ubicación exacta de los ataques del Comando Sur de EE. UU. no fue especificada de inmediato, pero se precisó que ocurrió el martes 30 de diciembre bajo la dirección de Pete Hegseth. Anteriormente, incidentes similares han tenido lugar en el Caribe o en el Pacífico oriental, ya que es la zona donde opera esta rama militar del Ejército estadounidense.

Además, el Comando Sur informó que las embarcaciones atacadas estaban bajo el control de 'Organizaciones Terroristas Designadas', aunque no proporcionó detalles sobre su identidad. En el comunicado oficial, se acompañó un video que capturó el momento en que tres embarcaciones navegaban en el mar, seguidas de una serie de explosiones que las destruyeron.

Continúan hundimientos de 'narcolanchas' por parte de EE. UU.

Desde septiembre, Estados Unidos han ejecutado más de 30 ataques dirigidos a embarcaciones, denominadas como 'narcolanchas'. Washington sostiene que son utilizadas para el contrabando de drogas hacia su territorio. Sin embargo, hasta el momento no han presentado pruebas concretas que demuestren la implicación de estas embarcaciones en actividades de tráfico.

Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que se investigue la legalidad de los ataques recientes, al destacar la existencia de "sólidos indicios" que sugieren la posibilidad de las muertes.

La escalada se produce mientras que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha intensificado sus esfuerzos para presionar a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a quien señala como responsable de la dirección de un cartel de drogas. Por este motivo, especialistas en derecho internacional, junto a organizaciones de derechos humanos, afirman que los ataques podrían considerarse "ejecuciones extrajudiciales".