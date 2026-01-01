La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) implementó una tarifa integrada en el Metropolitano, que permite viajar desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador por S/3.50. | Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) implementó una tarifa integrada en el Metropolitano, que permite viajar desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador por S/3.50. | Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en marcha una tarifa integrada en el Metropolitano que permite a los pasajeros viajar desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador con un único pago de S/3.50. Esta medida está diseñada para facilitar desplazamientos largos y reducir costos a quienes recorren grandes distancias todos los días.

Al abordar cualquiera de los alimentadores (Puente Piedra, Milagros de Jesús o Bertello) se paga el pasaje con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Al llegar al terminal Naranjal y validar nuevamente para subir a la red troncal, no se realiza cobro adicional. El beneficio es válido siempre que el tiempo total entre ambos servicios no exceda 2 horas con 2 minutos desde que inicias tu viaje.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Los usuarios pueden transbordar entre alimentadores y la red troncal sin costos adicionales, siempre y cuando no excedan 2 horas. Foto: ATU.

Tarifa del Metropolitano en sentido Sur a Norte

El sistema también favorece el trayecto inverso:

Pagas S/3.20 al ingresar a la red troncal.

al ingresar a la red troncal. Luego S/0.30 extra cuando tomas el alimentador en Naranjal.

extra cuando tomas el alimentador en Naranjal. Total: el mismo monto integrado de S/3.50.

Con esta medida, la ATU busca:

Simplificar los pagos

Disminuir la congestión

Beneficiar a quienes viajan grandes distancias por trabajo o estudios

Actualmente, las rutas Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra movilizan cerca de 4.500 usuarios diarios hacia el terminal Naranjal, y con la tarifa integrada, el desplazamiento por toda la ciudad será más económico y cómodo para miles de limeños.

Vuelve el servicio Playero del Metropolitano

Este verano, el Metropolitano reactiva su servicio especial “Playero” desde 1 de enero de 2026, facilitando el acceso a la playa Agua Dulce en Chorrillos.

Fechas y operación:

Jueves 1 y viernes 2 de enero (feriado).

Luego todos los sábados y domingos hasta fin de temporada.

Ruta y tarifas:

Salidas desde el terminal Matellini (embarque 16).

Recorrido por av. Huaylas directo a la playa.

Precio con tarifa integrada: S/3.50.

Medio pasaje para estudiantes: S/1.75.

Debes usar tu propia tarjeta: la tarifa integrada aplica al primer usuario durante el transbordo (máximo 2 horas).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.