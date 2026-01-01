HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?
Sociedad

Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 con nueva tarifa integrada del Metropolitano

Con esta medida, los usuarios pueden desplazarse desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta VES sin costos adicionales al validar su tarjeta en el terminal Naranjal.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) implementó una tarifa integrada en el Metropolitano, que permite viajar desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador por S/3.50.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en marcha una tarifa integrada en el Metropolitano que permite a los pasajeros viajar desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador con un único pago de S/3.50. Esta medida está diseñada para facilitar desplazamientos largos y reducir costos a quienes recorren grandes distancias todos los días.

Al abordar cualquiera de los alimentadores (Puente Piedra, Milagros de Jesús o Bertello) se paga el pasaje con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Al llegar al terminal Naranjal y validar nuevamente para subir a la red troncal, no se realiza cobro adicional. El beneficio es válido siempre que el tiempo total entre ambos servicios no exceda 2 horas con 2 minutos desde que inicias tu viaje.

Los usuarios pueden transbordar entre alimentadores y la red troncal sin costos adicionales, siempre y cuando no excedan 2 horas. Foto: ATU.

PUEDES VER: Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Tarifa del Metropolitano en sentido Sur a Norte

El sistema también favorece el trayecto inverso:

  • Pagas S/3.20 al ingresar a la red troncal.
  • Luego S/0.30 extra cuando tomas el alimentador en Naranjal.
  • Total: el mismo monto integrado de S/3.50.

Con esta medida, la ATU busca:

  • Simplificar los pagos
  • Disminuir la congestión
  • Beneficiar a quienes viajan grandes distancias por trabajo o estudios

Actualmente, las rutas Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra movilizan cerca de 4.500 usuarios diarios hacia el terminal Naranjal, y con la tarifa integrada, el desplazamiento por toda la ciudad será más económico y cómodo para miles de limeños.

Vuelve el servicio Playero del Metropolitano

Este verano, el Metropolitano reactiva su servicio especial “Playero” desde 1 de enero de 2026, facilitando el acceso a la playa Agua Dulce en Chorrillos.

Fechas y operación:

  • Jueves 1 y viernes 2 de enero (feriado).
  • Luego todos los sábados y domingos hasta fin de temporada.

Ruta y tarifas:

  • Salidas desde el terminal Matellini (embarque 16).
  • Recorrido por av. Huaylas directo a la playa.
  • Precio con tarifa integrada: S/3.50.
  • Medio pasaje para estudiantes: S/1.75.
  • Debes usar tu propia tarjeta: la tarifa integrada aplica al primer usuario durante el transbordo (máximo 2 horas).

