Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 con nueva tarifa integrada del Metropolitano
Con esta medida, los usuarios pueden desplazarse desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta VES sin costos adicionales al validar su tarjeta en el terminal Naranjal.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en marcha una tarifa integrada en el Metropolitano que permite a los pasajeros viajar desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador con un único pago de S/3.50. Esta medida está diseñada para facilitar desplazamientos largos y reducir costos a quienes recorren grandes distancias todos los días.
Al abordar cualquiera de los alimentadores (Puente Piedra, Milagros de Jesús o Bertello) se paga el pasaje con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Al llegar al terminal Naranjal y validar nuevamente para subir a la red troncal, no se realiza cobro adicional. El beneficio es válido siempre que el tiempo total entre ambos servicios no exceda 2 horas con 2 minutos desde que inicias tu viaje.
Los usuarios pueden transbordar entre alimentadores y la red troncal sin costos adicionales, siempre y cuando no excedan 2 horas. Foto: ATU.
Tarifa del Metropolitano en sentido Sur a Norte
El sistema también favorece el trayecto inverso:
- Pagas S/3.20 al ingresar a la red troncal.
- Luego S/0.30 extra cuando tomas el alimentador en Naranjal.
- Total: el mismo monto integrado de S/3.50.
Con esta medida, la ATU busca:
- Simplificar los pagos
- Disminuir la congestión
- Beneficiar a quienes viajan grandes distancias por trabajo o estudios
Actualmente, las rutas Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra movilizan cerca de 4.500 usuarios diarios hacia el terminal Naranjal, y con la tarifa integrada, el desplazamiento por toda la ciudad será más económico y cómodo para miles de limeños.
Vuelve el servicio Playero del Metropolitano
Este verano, el Metropolitano reactiva su servicio especial “Playero” desde 1 de enero de 2026, facilitando el acceso a la playa Agua Dulce en Chorrillos.
Fechas y operación:
- Jueves 1 y viernes 2 de enero (feriado).
- Luego todos los sábados y domingos hasta fin de temporada.
Ruta y tarifas:
- Salidas desde el terminal Matellini (embarque 16).
- Recorrido por av. Huaylas directo a la playa.
- Precio con tarifa integrada: S/3.50.
- Medio pasaje para estudiantes: S/1.75.
- Debes usar tu propia tarjeta: la tarifa integrada aplica al primer usuario durante el transbordo (máximo 2 horas).
