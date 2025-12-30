HOYSuscripcion LR Focus

Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

El incidente ocurrió a 30 minutos de Ollantaytambo y a dos horas de Cusco. Los pasajeros afectados fueron trasladados a las clínicas de la capital imperial.

El violento accidente dejó 1 fallecido y 30 heridos.
El violento accidente dejó 1 fallecido y 30 heridos. | Composición LR | Difusión

Un muerto, identificado como Roberto Cardenas Loayza (61), y 30 pasajeros heridos dejó el violento accidente que se produjo entre dos trenes de las empresas PerúRail e Inca Rail, las cuales brindan servicio en la ruta turística hacia el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, durante la 1:20 p. m. del martes 30 de diciembre. La colisión tuvo lugar en el kilómetro 82, en el sector Pampacachua, dentro del distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, mientras ambos trenes se dirigían hacia la emblemática ciudadela inca.

Choque de dos trenes en Cusco: últimas noticias

16:58
30/12/2025

Un fallecido en el accidente en Cusco

La víctima mortal fue identificada como Roberto Cárdenas Loayza, de 61 años, apenas cumplidos este 22 de diciembre. Las unidades de auxilio fueron desplegadas en la zona para atender la emergencia, mientras se realizan las investigaciones pertinentes. 

16:56
30/12/2025

Suspenden ruta Ollantaytambo-Machu Picchu

A través de sus redes sociale, la empresa PerúRail suspendió las operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu de manera temporal, mientras los heridos son trasladados a los centros médicos. 

El cierre se mantendrá hasta que se restablezcan las condiciones necesarias. 

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Cusco: delincuentes armados asaltan grifo y huyen con 10 mil soles

Cusco: delincuentes armados asaltan grifo y huyen con 10 mil soles

Cusco se prepara para un escenario crítico ante posible circulación de la subvariante K de influenza AH3N2

Cusco se prepara para un escenario crítico ante posible circulación de la subvariante K de influenza AH3N2

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

