Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística
El incidente ocurrió a 30 minutos de Ollantaytambo y a dos horas de Cusco. Los pasajeros afectados fueron trasladados a las clínicas de la capital imperial.
Un muerto, identificado como Roberto Cardenas Loayza (61), y 30 pasajeros heridos dejó el violento accidente que se produjo entre dos trenes de las empresas PerúRail e Inca Rail, las cuales brindan servicio en la ruta turística hacia el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, durante la 1:20 p. m. del martes 30 de diciembre. La colisión tuvo lugar en el kilómetro 82, en el sector Pampacachua, dentro del distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, mientras ambos trenes se dirigían hacia la emblemática ciudadela inca.
Choque de dos trenes en Cusco: últimas noticias
Un fallecido en el accidente en Cusco
La víctima mortal fue identificada como Roberto Cárdenas Loayza, de 61 años, apenas cumplidos este 22 de diciembre. Las unidades de auxilio fueron desplegadas en la zona para atender la emergencia, mientras se realizan las investigaciones pertinentes.
Suspenden ruta Ollantaytambo-Machu Picchu
A través de sus redes sociale, la empresa PerúRail suspendió las operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu de manera temporal, mientras los heridos son trasladados a los centros médicos.
El cierre se mantendrá hasta que se restablezcan las condiciones necesarias.