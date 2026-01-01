HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana
Sociedad

Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Los siniestros ocurrieron en medio de las celebraciones de Año Nuevo y fueron controlados sin que se registraran daños humanos. La mayoría de las emergencias estuvo vinculada al uso de pirotecnia.

Siete ocurrieron en la provincia de Arequipa; los dos restantes, en las provincias de Islay y Camaná. Foto: Composición LR, Wilder Pari, La República
Un total de nueve incendios se registraron en la región Arequipa en medio de las celebraciones de Año Nuevo. Los siniestros fueron controlados a tiempo sin causar daños humanos o impactos materiales de consideración.

Según información de la VII Comandancia Departamental de Bomberos, los incendios se reportaron en un lapso de seis horas, entre minutos previos a la medianoche y las primeras horas del 2026. Siete ocurrieron en la provincia de Arequipa, los dos restantes en las provincias de Islay y Camaná. La mayoría habría tenido como chispa inicial a fuegos pirotécnicos.

En el caso de la capital del departamento, las emergencias se reportaron en los distritos de Miraflores, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Cercado y Socabaya.

En la provincia de Islay el incendio ocurrió en el patio maniobras del ferrocarril, quemando un pequeño pastizal. Y en Camaná, un automóvil ardió en el distrito de La Punta.

Fuego en árboles

Entre los siniestros reportados hay dos incendios forestales controlados a tiempo. Uno afectó a un árbol de 20 metros de altura en la avenida La Marina (Cercado). La oportuna acción de los hombres de rojo evitó que se propague a otra vegetación de la zona.

Un hecho similar se reportó en la avenida Paisajista en el distrito de Socabaya. También fue controlado para evitar su expansión a arbustos adyacentes.

