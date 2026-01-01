Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Siete ocurrieron en la provincia de Arequipa; los dos restantes, en las provincias de Islay y Camaná. Foto: Composición LR, Wilder Pari, La República

Un total de nueve incendios se registraron en la región Arequipa en medio de las celebraciones de Año Nuevo. Los siniestros fueron controlados a tiempo sin causar daños humanos o impactos materiales de consideración.

Según información de la VII Comandancia Departamental de Bomberos, los incendios se reportaron en un lapso de seis horas, entre minutos previos a la medianoche y las primeras horas del 2026. Siete ocurrieron en la provincia de Arequipa, los dos restantes en las provincias de Islay y Camaná. La mayoría habría tenido como chispa inicial a fuegos pirotécnicos.

En el caso de la capital del departamento, las emergencias se reportaron en los distritos de Miraflores, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Cercado y Socabaya.

En la provincia de Islay el incendio ocurrió en el patio maniobras del ferrocarril, quemando un pequeño pastizal. Y en Camaná, un automóvil ardió en el distrito de La Punta.

Fuego en árboles

Entre los siniestros reportados hay dos incendios forestales controlados a tiempo. Uno afectó a un árbol de 20 metros de altura en la avenida La Marina (Cercado). La oportuna acción de los hombres de rojo evitó que se propague a otra vegetación de la zona.

Un hecho similar se reportó en la avenida Paisajista en el distrito de Socabaya. También fue controlado para evitar su expansión a arbustos adyacentes.