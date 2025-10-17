Señor de los Milagros: plan de desvíos del Metropolitano y Corredores por segunda procesión

Conoce los desvíos y rutas alternas por el segundo recorrido del Señor de los Milagros. Foto: Composición LR

Conoce los desvíos y rutas alternas por el segundo recorrido del Señor de los Milagros. Foto: Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) ha anunciado el plan de desvíos que afectará el servicio del Metropolitano y Corredores Complementarios Azul y Morado debido a la segunda procesión del Señor de los Milagros que se realizará este sábado 18 de octubre. Miles de devotos seguirán el trayecto mientras veneran la imagen del Cristo Moreno y elevan sus oraciones.

A través de sus redes sociales, ATU informó las nuevas rutas que serán implementadas en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Por ello, instó a los usuarios a tomar sus precauciones para evitar retrasos en sus viajes. Cabe resaltar que la segunda procesión del Cristo Moreno iniciará a las 6 a. m. de este sábado.

Plan de desvíos de ATU para la segunda procesión del Señor de los Milagros

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre las rutas y desvíos que se aplicarán en sus servicios de transporte público durante el segundo recorrido del Señor de los Milagros.

Metropolitano

El servicio regular A modificará su ruta y circulará por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, realizando paradas en la estación El Peruano–Quilca. Por su parte, el servicio C solo llegará hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal, dependiendo del avance de la procesión. En tanto, los servicios expresos y el regular B continuarán operando con normalidad.

Desvío del Metropolitano para este 18 de octubre. Foto: ATU

Corredores Complementarios

Los buses del Corredor Azul modificarán su ruta habitual, circulando por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola. Posteriormente, continuarán su trayecto por la avenida Garcilaso de la Vega, con destino a Barranco y Miraflores. Además, el servicio extraordinario 08 se limitará a llegar hasta el jirón Washington, reanudando su recorrido a través de las avenidas Uruguay y Venezuela.

Desvío del Corredor Azul para este 18 de octubre. Foto: ATU

Durante el recorrido de la procesión por la avenida Abancay, los servicios del Corredor Morado 404 y 405 modificarán su ruta, transitando por el jirón Huanta y la avenida Miguel Grau en dirección a Magdalena y San Isidro. En sentido opuesto, estos buses circularán por la avenida Miguel Grau y el jirón Huánuco. Por su parte, el servicio 406 operará a lo largo de las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega. Asimismo, el servicio 412 del corredor Morado limitará su recorrido hasta el jirón Virú con Prolongación Tacna, en el distrito del Rímac.

Desvío del Corredor Morado para este 18 de octubre. Foto: ATU

Servicios convencionales de ATU

Los servicios de transporte convencionales de ATU implementarán rutas alternas a través de avenidas como 9 de Octubre, Miguel Grau, Abancay, Nicolás de Piérola, Sebastián Llorente y Argentina. También se utilizarán jirones como Áncash, Huanta, Junín, Huánuco y Jauja, entre otros.

Es importante señalar que la imagen del Cristo Moreno será trasladada desde el Santuario de Las Nazarenas el sábado 18, donde permanecerá en el Monasterio Virgen del Carmen, ubicado en Barrios Altos. Su regreso al templo está programado para el domingo 19.

Segundo recorrido del Señor de los Milagros

La Hermandad de las Nazarenas informó que la sagrada imagen del Cristo Moreno iniciará su procesión en la Iglesia de Las Nazarenas, para luego dirigirse por la avenida Tacna hasta el jirón Ica. Tras ello, continuará por el jirón de la Unión, para luego ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

El recorrido de la sagrada imagen continuará por los jirones Carabaya y Ucayali, hasta la avenida Abancay, en donde avanzará hasta la sede del Congreso de la República. Tras ello, el Cristo Moreno recorrerá los jirones Junín, Áncash y Maynas. Finalmente, llegará al Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde la sagrada imagen será guardada hasta la siguiente procesión.

