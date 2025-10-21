Estado de emergencia en Lima y Callao no incluye toque de queda: estas son las medidas por 30 días

En un mensaje a la nación de tan solo 46 segundos, el presidente José Jerí declaró en estado de emergencia Lima y Callao por el plazo de 30 días como parte de una serie de medidas para enfrentar la seguridad ciudadana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En la resolución publicada en el diario oficial El Peruano se establecen una serie de acciones que incluyen la prohibición de reuniones masivas, patrullaje en paraderos y zonas criticas, prohibición de circulación de dos personas adultas en moto lineal y operativos de control de identidad. A esto se suma la restricción de visitas en los centros penitenciarios y el accionar de las fuerzas combinadas, integradas por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La Policía Nacional del Perú será el ente encargado de mantener el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, "para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia". Será la PNP la que determinará "las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos".

Control penitenciario: restricción de visitas

Otro de los aspectos resaltantes es el control penitenciario y telecomunicaciones ilícitas. Se restringirán las visitas en los establecimientos

penitenciarios. Específicamente, se permitirá una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario y una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial. Este segundo grupo sólo podrán recibir visitas de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

En tanto, en las acciones para mitigar las telecomunicaciones ilícitas se considera el apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación y el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las Fuerzas Armadas.

Prohibición del tránsito de 2 personas adultas en moto lineal

También se menciona el trabajo de las fuerzas Combinadas, integradas por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal. Ese grupo ejecutará fiscalización y control de diversas medidas. Entre las principales se encuentra la prohibición del tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular (motos lineales).

Sumado a esto se realizarán los siguientes operativos de control de identidad: a conductores de vehículos motorizados y no motorizados, a extranjeros que se encuentren comprendidos dentro de los supuestos del procedimiento sancionador administrativo excepcional especial y en inmuebles que incluya el descerraje si fuera necesario.

También, se ejecutará la intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo.