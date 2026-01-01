El Ejecutivo aprobó una actualización al Reglamento de la Ley del Servicio Militar (Ley N.° 29248) para alinearlo con la Ley N.° 31488. La medida introduce novedades como la obligatoriedad de que los jóvenes se registren en el Registro Militar antes de alcanzar la mayoría de edad. En caso de incumplimiento, se aplicará una sanción equivalente al 5 % de la UIT (equivalente a S/275), aunque esta quedará sin efecto si el ciudadano cumple oportunamente con el Servicio Militar Acuartelado, conforme a lo publicado en el Diario Oficial El Peruano.

La actualización normativa optimiza procesos clave como la inscripción, la formación y el licenciamiento del personal militar. Conoce más acerca de las nuevas disposiciones del Servicio Militar y los beneficios que incorpora para los jóvenes.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Servicio Militar más flexible: facilidades de ingreso y nuevos beneficios para licenciados

Asimismo, la norma establece menores exigencias para el ingreso al Servicio Militar Acuartelado, permitiendo que los jóvenes que figuren como omisos en el Registro Militar, lo que les permite incorporarse sin necesidad de presentar la constancia de inscripción al momento de la convocatoria. De igual manera, se amplían los beneficios para los licenciados, quienes tendrán acceso a capacitaciones técnicas orientativas en transporte terrestre y acuático, coordinadas entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las cuales no tendrán carácter de certificación oficial.

Por otro lado, el decreto otorga al Poder Ejecutivo la facultad de extender el período de instrucción y entrenamiento de las Reservas cuando existan razones de seguridad nacional. Además, se establecen sanciones específicas por incumplimientos, con el objetivo de fortalecer un servicio militar más ordenado, eficiente y accesible para la población.