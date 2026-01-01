HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Grupo coreano BTS regresa a los escenarios tras el lanzamiento de su último álbum y el concierto realizado en 2022. La noticia fue confirmada por su agencia de representación. 

BTS es el grupo de K-pop más aclamado en el mundo. Foto: Instagram.
BTS, una de las bandas de K-pop más populares del mundo, anunció su regreso con el lanzamiento de un nuevo álbum el 20 de marzo de 2026, luego de que los integrantes del septeto cumplieran el servicio militar obligatorio. Su último trabajo conjunto data del 2022, con ‘Proof’.

El nuevo disco de BTS, confirmado por su agencia de representación BigHit Music el jueves 1 de enero de 2026, será uno de los más esperados del año, ya que marcará la primera actividad oficial del grupo tras la paralización de sus actividades debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El último en concluirlo fue Suga, en junio pasado.

PUEDES VER: Los 7 miembros de BTS reaparecen en live y emocionan al confirmar nuevo álbum: 'Estamos trabajando muy duro'

lr.pe

BTS anuncia gira mundial tras su último concierto en 2022

Si bien hay fecha confirmada para el nuevo disco de BTS, todavía es una incógnita cuándo arrancará su gira mundial. Este será el regreso a los escenarios de la banda de K-pop con todos sus integrantes, luego de su último concierto en 2022, realizado en Busan.   

La expectativa entre los fanáticos es alta por volver a ver a BTS juntos y conocer la forma en que buscarán reinventarse tras convertirse en un fenómeno mundial. El director ejecutivo de la agencia del grupo ya había dado pistas el año pasado que los artistas lanzarían un nuevo álbum, aunque pidió paciencia, ya que los cantantes necesitaban descansar tras concluir el servicio militar obligatorio.

PUEDES VER: ¿Quién es Kim Mujun, el actor del k-drama 'Beso dinamita' que es comparado con Jin de BTS?

lr.pe

¿Por qué BTS es un grupo tan famoso en el mundo?

BTS hizo su aparición en 2013 y, desde entonces, encabezó listas como Billboard Hot 100 con éxitos como ‘Butter’ o ‘Dynamite’, llevando el K-pop a otro nivel. Además, llenó estadios en los Estados Unidos durante una gira que fue vista por más de 4 millones de espectadores en todas las plataformas.

Sus canciones y coreografías, con temáticas profundas sobre el amor y la salud mental, han captado la atención de millones de jóvenes, quienes no dudan en invertir en entradas, discos, y merchandising del grupo. Los siete integrantes de BTS son: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

