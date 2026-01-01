HOYSuscripcion LR Focus

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

El alcalde de Pataz, Aldo Mariños cuestionó al presidente José Jerí tras la reciente masacre registrada en una bocamina de la provincia, y aseguró que ninguno de los compromisos asumidos en una reunión realizada en Lima en octubre pasado se ha cumplido.

Mariños sostuvo que Jerí no cumplió nada de lo acordado. Foto: composición LR
Mariños sostuvo que Jerí no cumplió nada de lo acordado. Foto: composición LR

Luego de la nueva masacre ocurrida a vísperas de Año Nuevo en una bocamina de la provincia de Pataz, el alcalde Aldo Mariños responsabilizó al presidente José Jerí por el incumplimiento de los acuerdos asumidos para enfrentar la violencia vinculada a la minería ilegal en la zona. La autoridad edil señaló que, pese a las promesas realizadas en el pasado mes de octubre, la situación de inseguridad no solo persiste, sino que se ha agravado.

"No se han cumplido (los acuerdos con Jerí). Por eso mismo ayer solicité una audiencia con carácter de urgencia (...) No cumplieron nada (...) Lo que siento es que estaría incumpliendo la reunión que se dio en la ciudad de Lima, esa reunión tenía que darse porque recién había asumido como presidente, pero hasta la fecha ha incumplido. Sino, tenemos que tomar otras decisiones, no podemos permitir que se nos mienta gobierno tras gobierno", agregó.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El burgomaestre recordó que dicho encuentro se realizó en octubre, poco después de que Jerí asumiera la presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, con el objetivo de articular acciones concretas frente a la expansión de organizaciones criminales en Pataz. Sin embargo, afirmó que no se ha implementado ninguna medida efectiva, lo que ha dejado a la población expuesta a nuevos hechos de violencia.

Mariños advirtió que, de no obtener respuestas inmediatas del Ejecutivo y el Legislativo, su gestión evaluará otras medidas de presión. "Esa reunión tenía que darse porque recién había asumido como presidente, pero hasta la fecha ha incumplido. Sino, tenemos que tomar otras decisiones, no podemos permitir que se nos mienta gobierno tras gobierno", declaró.

