Comerciante ambulante aseguró que es la cuarta vez que le quitan su carretilla. | América TV | Composición LR

El dueño de la carretilla de ceviche intervenida por fiscalizadores de San Isidro aseguró que esta es la cuarta vez que pierde su puesto de trabajo a manos de las autoridades municipales. Brian Rojas, comerciante ambulante, fue protagonista de un incidente luego de que dos inspectores municipales fueran grabados consumiendo el ceviche que le había sido decomisado durante un operativo en el límite entre San Isidro y Lince.

El joven trabajador, quien afirma que “sigue comprando” nuevas carretillas pese a las pérdidas, explicó a América TV que la intervención ocurrió en la intersección de las avenidas Javier Prado Este y Ricardo Rivera Navarrete.

Brian Rojas pensó que estaba en Lince

Rojas relató que inicialmente creyó encontrarse en jurisdicción de Lince, pero luego se le informó que el decomiso correspondía a San Isidro por presunta falta de permisos. El joven, natural de Huancavelica y padre de dos hijos, señaló que aunque es la primera vez que sufre una intervención en este distrito, anteriormente ya había perdido tres carretillas en operativos realizados en La Victoria.

El dueño del puesto intervenido sostuvo que su historia laboral comenzó lavando platos en una cevichería, donde aprendió el oficio con el paso del tiempo. Tras varios años de trabajo, decidió independizarse y vender ceviche en la vía pública, aunque esto lo ha obligado a reponer constantemente sus herramientas de trabajo. “Me han quitado varias carretas, pero sigo comprando otra para poder mantener a mi familia”, manifestó.

Rojas también denunció que, luego del decomiso, fue advertido con una multa elevada para recuperar su carretilla, situación que cambió tras la difusión del video. Según contó, la intervención de los superiores permitió que finalmente le devolvieran su puesto sin costo alguno.

Municipalidad del distrito iniciará procedimiento sancionador. Foto: Municipalidad de San Isidro.

La Municipalidad de San Isidro anunció la separación inmediata de los dos fiscalizadores involucrados y la apertura de un procedimiento administrativo Disciplinario. En su comunicado, la comuna indicó que se aplicará la máxima sanción correspondiente y que no se descartan acciones legales adicionales por la inconducta registrada.

