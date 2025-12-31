HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Detienen a 4 trabajadores de PeruRail e Inca Rail tras choque de trenes
Detienen a 4 trabajadores de PeruRail e Inca Rail tras choque de trenes     Detienen a 4 trabajadores de PeruRail e Inca Rail tras choque de trenes     Detienen a 4 trabajadores de PeruRail e Inca Rail tras choque de trenes     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Sociedad

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

El joven trabajador señaló que las otras tres veces que le quitaron su carretilla ocurrieron en La Victoria.

Comerciante ambulante aseguró que es la cuarta vez que le quitan su carretilla.
Comerciante ambulante aseguró que es la cuarta vez que le quitan su carretilla. | América TV | Composición LR

El dueño de la carretilla de ceviche intervenida por fiscalizadores de San Isidro aseguró que esta es la cuarta vez que pierde su puesto de trabajo a manos de las autoridades municipales. Brian Rojas, comerciante ambulante, fue protagonista de un incidente luego de que dos inspectores municipales fueran grabados consumiendo el ceviche que le había sido decomisado durante un operativo en el límite entre San Isidro y Lince.

El joven trabajador, quien afirma que “sigue comprando” nuevas carretillas pese a las pérdidas, explicó a América TV que la intervención ocurrió en la intersección de las avenidas Javier Prado Este y Ricardo Rivera Navarrete.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

lr.pe

Brian Rojas pensó que estaba en Lince

Rojas relató que inicialmente creyó encontrarse en jurisdicción de Lince, pero luego se le informó que el decomiso correspondía a San Isidro por presunta falta de permisos. El joven, natural de Huancavelica y padre de dos hijos, señaló que aunque es la primera vez que sufre una intervención en este distrito, anteriormente ya había perdido tres carretillas en operativos realizados en La Victoria.

El dueño del puesto intervenido sostuvo que su historia laboral comenzó lavando platos en una cevichería, donde aprendió el oficio con el paso del tiempo. Tras varios años de trabajo, decidió independizarse y vender ceviche en la vía pública, aunque esto lo ha obligado a reponer constantemente sus herramientas de trabajo. “Me han quitado varias carretas, pero sigo comprando otra para poder mantener a mi familia”, manifestó.

PUEDES VER: Familiares de tiktoker 'Kevin Autista' denuncian que profesora de la UNSA hostigaba a joven influencer: "Le decía 'enfermo'"

lr.pe

Rojas también denunció que, luego del decomiso, fue advertido con una multa elevada para recuperar su carretilla, situación que cambió tras la difusión del video. Según contó, la intervención de los superiores permitió que finalmente le devolvieran su puesto sin costo alguno.

Autoridad edil iniciará procedimiento sancionador. Foto: Municipalidad de San Isidro.

Municipalidad del distrito iniciará procedimiento sancionador. Foto: Municipalidad de San Isidro.

La Municipalidad de San Isidro anunció la separación inmediata de los dos fiscalizadores involucrados y la apertura de un procedimiento administrativo Disciplinario. En su comunicado, la comuna indicó que se aplicará la máxima sanción correspondiente y que no se descartan acciones legales adicionales por la inconducta registrada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Colectivero es asesinado a balazos en el Rímac dentro de su vehículo: investigan posible caso de extorsión

Colectivero es asesinado a balazos en el Rímac dentro de su vehículo: investigan posible caso de extorsión

LEER MÁS
Cercado de Lima: joven extranjero de 24 años es asesinado con 16 disparos en plena vía pública

Cercado de Lima: joven extranjero de 24 años es asesinado con 16 disparos en plena vía pública

LEER MÁS
Asesinan a balazos a extranjero en av. Universitaria, Comas: víctima era vinculada con la trata de personas

Asesinan a balazos a extranjero en av. Universitaria, Comas: víctima era vinculada con la trata de personas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accidente en Machu Picchu EN VIVO: investigación preliminar tras choque de trenes que dejó un fallecido y más de 100 turistas heridos

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: investigación preliminar tras choque de trenes que dejó un fallecido y más de 100 turistas heridos

LEER MÁS
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
MTC extiende cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

MTC extiende cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

LEER MÁS
Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

LEER MÁS
Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y más de 70 heridos

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y más de 70 heridos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: investigación preliminar tras choque de trenes que dejó un fallecido y más de 100 turistas heridos

¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Sigue la cuenta regresiva en el mundo: ¡Tailandia se suma a China en despedir la Nochevieja!

Sociedad

Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: investigación preliminar tras choque de trenes que dejó un fallecido y más de 100 turistas heridos

Estos distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua HOY, 30 de diciembre, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: JEE de Lima Centro 1 y 2 y sus funciones en los comicios electorales

Elecciones 2026: JEE admitió tachas contra planchas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025