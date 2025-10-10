El Poder Ejecutivo del Perú oficializa el ascenso de 619 oficiales de la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército, efectivo desde enero de 2026, según resoluciones del Ministerio de Defensa. | Correo

El Poder Ejecutivo hizo oficiales los ascensos de varios oficiales superiores de la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea (FAP) y el Ejército del Perú. Las promociones fueron formalizadas mediante resoluciones ministeriales del Ministerio de Defensa, además de llevar la firma del titular, Walter Astudillo.

De acuerdo a ello, se dicta que los 619 oficiales de las tres instituciones ascenderán de puesto desde enero de 2026, fecha de efectividad de la normativa.

Ascensos de la Marina de Guerra

En la Marina de Guerra del Perú, la Resolución Ministerial N.º 01313-2025-DE dispone el ascenso de 172 oficiales superiores a los grados de capitán de navío, capitán de fragata y capitán de corbeta, con efectividad a partir del 1 de enero de 2026. Estos ascensos corresponden al Proceso de Ascensos 2025, Promoción 2026, y representan el paso al grado inmediato superior dentro de la institución.

Ascensos al grado de Capitán de Navío

Comando General:

Promoción 2002: Omar Antonio Villa-García Castañeda

Ascensos al grado de Capitán de Fragata

Comando General:

Orientaciones Operativas Marítimas: Oficiales de las promociones 2007 y 2008, entre ellos Diego Carlos Rojas Aspiazu, Pierre Francisco Begazo Elescano, Jorge Luis Malaver Barón, Carlos Francisco Távra Eizaguirre, y Miguel Ángel Lozada Díaz.

Ascensos al grado de Capitán de Corbeta

Comando General:

Orientaciones Operativas Marítimas: Oficiales de las promociones 2012 y 2014, como Ricardo Enrique Castillo Cavero, José Ricardo Navach Cortés, Diego Enrique Mantilla Rodríguez y Carolina Stefany Zumaeta Guerrero.

Ascensos de las Fuerzas Armadas (FAP)

De igual manera, en la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la Resolución Ministerial N.º 01314-2025-DE oficializa el ascenso de 78 oficiales superiores a los grados de comandante y mayor, también vigentes desde el 1 de enero de 2026, como parte del mismo proceso anual de promociones.

Ascensos al grado de Comandante FAP

Áreas de armas, comando y combate:

Pilotos de las promociones 2007 y 2008, como el May. FAP Juan Antonio Aquino Urruchi, el May. FAP Percy Antonio Palomino Saavedra, y May. FAP Manuel Alejandro Astete Schrader.

Ascensos al grado de Mayor FAP

Armas, comando y combate:

Pilotos de promociones 2013 y 2014, como Cap. FAP Jimmy Luis Alor Cárdenas, Cap. FAP Rafael Antonio Hoyos Vásquez y Cap. FAP Jhordan Jorge Yefrín Sánchez Cervantes, entre otros.

Ascensos del Ejército peruano

Por su parte, el Ejército del Perú, mediante la Resolución Ministerial N.º 01312-2025-DE, dispuso el ascenso de 369 oficiales superiores de armas y servicios a los grados de coronel, teniente coronel y mayor, con efecto desde la misma fecha. Entre ellos, hay oficiales de infantería, artillería, caballería, ingeniería, comunicaciones y otras especialidades.

Ascensos al grado de Coronel

Oficiales de armas y servicios de las promociones 1999 a 2002, como Freddy Alberto Córdova Rojas, Juan Carlos Ramos Castillo, Pedro Luis Paredes Aguilar, entre otros.

Ascensos al grado de Teniente Coronel

Oficiales de armas y servicios pertenecientes a las promociones 2005 a 2009, como Luis Alberto Vílchez Fernández, Miguel Ángel Torres Carbajal, Carlos Javier Quispe Alarcón, entre otros.

Ascensos al grado de Mayor

Oficiales de armas y servicios de las promociones 2011 a 2018, como Ronald Jesús Huamán Castañeda, María Fernanda Salazar Rojas, Álvaro Daniel Campos Pinedo, entre otros.

