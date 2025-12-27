HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chorrillos prohíbe acampar en todas sus playas por Año Nuevo y anuncia multas de S/2.800

La medida regirá en las playas Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira, y será fiscalizada con presencia de personal municipal el 31 de diciembre.

Restricciones en playas de Chorrillos por limpieza y respeto al espacio público
Restricciones en playas de Chorrillos por limpieza y respeto al espacio público | La República | Marco Cotrina

A pocos días de la llegada del Año Nuevo 2026, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, anunció la prohibición total de campamentos y fogatas en todas las playas del distrito, entre ellas Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira. La medida contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los S/ 2.800 para quienes incumplan la disposición municipal.

Ante la afluencia de miles de personas durante las celebraciones de fin de año, la municipalidad emitió una norma que dispone el despliegue de personal de fiscalización el miércoles 31 de diciembre, con el objetivo de impedir la instalación de carpas, campamentos y fogatas a lo largo de la jornada.

Municipalidad justifica restricción por limpieza y respeto al espacio público

El alcalde señaló que la medida responde a la “irresponsabilidad” de algunos usuarios que dejan residuos en las playas tras las celebraciones. Como ejemplo, recordó que en años anteriores se hallaron restos de animales en la arena. "Encontramos el cadáver de un chancho comido a la mitad en plena playa. Eso resulta una falta de respeto a las otras personas que vienen de manera familiar".

En ese sentido, Cortez indicó que la disposición busca garantizar el derecho al disfrute de playas limpias y seguras para familias, turistas y deportistas que visitan el litoral del distrito durante el verano.

El burgomaestre anunció que los controles serán aún más estrictos desde el inicio del 2026, con presencia permanente de personal. “Estamos implementando un plan de fiscalización que rige desde la medianoche del 1 de enero, en el cual vamos a instalar personal municipal para evitar completamente que la gente pueda acampar”, declaró a RPP.

Asimismo, aclaró que no habrá restricciones para el ingreso de personas durante el nuevo año, especialmente para quienes realizan visitas por motivos tradicionales o culturales. Sin embargo, reiteró que los campamentos y las fogatas estarán prohibidos sin excepción. "Lo que quiero que se entienda es que nosotros no vamos a restringir el paso natural de aquellas personas que suelen hacer visitas a la medianoche por cuestiones cabalísticas o lo que corresponda. Eso es el pase libre", explicó.

Digesa alerta sobre playas no saludables en Chorrillos

Por otro lado, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) actualizó el estado sanitario de diversas playas del litoral al inicio de la temporada de verano y las actividades por fin de año. El reporte clasifica los balnearios como saludables o no saludables, según criterios técnicos relacionados con la calidad del agua, limpieza del entorno y servicios higiénicos.

En el distrito de Chorrillos, Digesa considera no saludables a las playas Agua Dulce Norte B y Sur A, La Caplina, La Herradura, Playa Villa, La Encantada, Cocotero, Country Club de Villa y Las Brisas. En tanto, Pescadores y Las Sombrillas (sector Chorrillos) son las únicas playas calificadas como saludables para el disfrute de la población.

