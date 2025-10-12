Fiscalía vincula a gerente de productora de conciertos de Agua Marina con bandas relacionadas al atentado en Chorrillos. | Composición LR

Fiscalía vincula a gerente de productora de conciertos de Agua Marina con bandas relacionadas al atentado en Chorrillos. | Composición LR

El Ministerio Público reveló el nombre de Glemn Antonio Montes Malaver, un hombre desconocido en el medio, pero investigado desde hace un tiempo por presunto crimen organizado y lavado de activos. De acuerdo con la Fiscalía, estaría vinculado al reciente atentado contra el grupo musical Agua Marina en Chorrillos.

Figura como gerente general de la productora Jessmir Producciones y según la Policía Nacional (PNP), su empresa estaría vinculada a organización criminal "Los Sanguinarios de la Construcción" liderado por un sujeto conocido como "El Jorobado".

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Fiscalía investiga a productoras

El 1 de octubre, la Fiscalía y la PNP llevaron a cabo un operativo en Comas y Carabayllo, en donde incautaron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y dinero en efectivo. Los investigadores argumentaron que los hallazgos mantendrían relación con la organización criminal liderada por "El Jorobado", que utilizaba productoras de espectáculos para ocultar recursos ilícitos.

La evaluación de documentos detalló que el nombre de Montes Malaver ya había sido identificado por el Ministerio Público antes que asumiera la titularidad de la productora en el 2024. Se le investigaba por delitos de lavado de activos, extorsión y vínculos con redes criminales que operan desde prisión.

Grupos musicales en la mira de criminales

La División de Investigación contra el Crimen Organizado identificó que la red delictiva vinculada a "El Jorobado" contaba con tres facciones: construcción civil, eventos bailables y enlaces con municipios de Lima Norte.

De acuerdo a información fiscal, se pudo identificar una red criminal bajo la fachada de empresas que operarían en favor de criminales para enriquecerse ilícitamente. Asimismo, se indicó que las productoras de conciertos funcionaban como un canal para el cobro de "cupos extorsivos".

Los delincuentes ofrecían seguridad a cambio de sumas de dinero a las empresas organizadoras. Bajo esta modalidad garantizaban la continuidad de sus eventos, pero también apoyaban un esquema de lavado de dinero.

Caso en investigación

Tras el atentado a Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, en donde cinco personas resultaron heridas, entre ellas los músicos Manuel y Lucho Quiroga Querevalú. La Fiscalía de Lima Sur aperturó una investigación preliminar por tentativa de homicidio y extorsión agravada.

Luego de que la PNP cruzara información, surgió el nombre del gerente de Jessmir Producción, quien está detenido preliminarmente hasta el 15 de octubre por estar "vinculado a otra empresa relacionada con el crimen organizado", especificó la Fiscalía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

