¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Sociedad

¿Quiénes son y dónde operan 'El Jorobado' y Luis Marín, criminales declarados enemigos por 'El Monstruo'?

Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', fue capturado en Paraguay. Su arresto reaviva rivalidades con 'El Jorobado' y 'Loco Joe', quienes se enfrentaron por dominar el terreno de las extorsiones en Lima Norte.

Alias 'El Monstruo' tiene dos enemigos declarados para dominar la red extorsiva en Lima Norte. Foto: Composición LR
Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', fue el criminal más buscado del Perú. Tras su captura la noche del 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, volvieron a resonar los nombres de sus enemigos declarados: 'El Jorobado' y 'Loco Joe'. De acuerdo con las declaraciones del líder de los 'Injertos del Cono Norte', él había viajado hacia el extranjero huyendo de sus enemigos.

Adam Lucano (40), alias 'El Jorobado', y Luis Vargas Marín, alias 'Loco Joe', disputaban el terreno de las extorsiones en Lima Norte. Pese a que Lucano cumple una pena de 15 años, este dirigiría ataques extorsivos tras las rejas. En tanto, Marín se encuentra en São Paulo, Brasil, buscando eliminar a todos sus enemigos, según recientes audios que reveló Panorama.

PUEDES VER: 'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

¿Quién es 'El Jorobado'? Dirigiría extorsiones desde la cárcel

Adam Lucano Smith Cotrina, más conocido como 'El Jorobado', es un criminal que fue atrapado en 2024 con catorce procesos en su contra ligados a las extorsiones en el sector del transporte público. Una de las principales empresas que fueron víctimas de sus amenazas fue 'Uvita', la cual tiene su ruta en Comas.

Por si fuera poco, es acusado de estar implicado en el asesinado de 14 personas. Este delincuente operaba en los distritos de Independencia y Comas. En enero de 2025, la Fiscalía consiguió una sentencia de 15 años de pena privativa de libertad efectiva contra Adam Lucano por el delito de tenencia ilegal de armas. Sin embargo, tras ser capturado, habría continuado dirigiendo sus extorsiones tras las rejas.

PUEDES VER: Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

¿Quién es alias 'Loco Joe', el nuevo "Capo de las extorsiones"?

Desde Brasil, el peruano Luis Vargas Marín, alias 'Loco Joe', dirige su organización criminal centrándose en la zona norte de Lima, la cual era dominada anteriormente por Erick Moreno Hernández, hoy detenido en Paraguay. En un informe realizado por Panorama, Marín se dirige al 'Monstruo' como "sonso" asegurando que "estaba escondido como una rata".

Según se escucha en sus audios, Vargas Marín centra sus extorsiones contra empresas de transporte, gremios de construcción y negocios locales. Su enfrentamiento no solo es contra Hernández, sino también contra alias 'El Jorobado', ya que busca quedarse con el negocio ilícito de las extorsiones en Lima Norte.

El último crimen con el que se le relaciones es el asesinato de una madre de familia, quien estaba acompañada de su dos menores hijas a bordo de su vehículo en Comas. La hipótesis policial señala a Marín como el autor intelectual de este ataque que habría estado dirigido para la pareja de la víctima y quien estaría vinculado a alias 'El Jorobado'.

