HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Reportan 118 víctimas de atentados en el transporte público entre 2024 y 2025, según el Ministerio Público

Gremios de transportistas exigen la acción inmediata del Gobierno de Dina Boluarte para frenar la ola de extorsiones. Las cifras indican que en 2024 se reportaron 29 víctimas, pero en lo que va del 2025 ya son 58.

Ataques a buses del transporte público. Foto: La República
Ataques a buses del transporte público. Foto: La República | La República

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reveló que entre agosto de 2024 y octubre de 2025 se registraron 118 víctimas de atentados en el transporte público en Lima Metropolitana y Callao. Las cifras evidencian la creciente violencia que enfrentan los conductores, cobradores y pasajeros de buses y combis, en medio del avance de organizaciones criminales vinculadas a la extorsión.

Frente a esta situación, diversos gremios han salido a protestar y a realizar paros, con el fin de que las autoridades puedan escuchar sus quejas y tomen acciones de contingencia.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, tras reunión con el Congreso: "No he levantado el paro"

lr.pe

Ataques al transporte público aumentan notablemente

El reporte detalla que durante el segundo semestre de 2024 se contabilizaron 29 víctimas, de las cuales 15 fallecieron y 14 resultaron heridas. Sin embargo, el panorama se agravó este año: entre enero y octubre de 2025, los atentados dejaron 58 víctimas, con 35 muertos y 23 lesionados.

En conjunto, las cifras reflejan un preocupante incremento de casi el doble en la cantidad de víctimas en menos de un año, lo que sugiere una escalada de ataques armados, explosivos o incendiarios contra unidades de transporte urbano y provincial.

Lima y Callao: epicentro de la violencia

Los atentados registrados por el Ministerio Público se concentran principalmente en Lima Metropolitana y el Callao, zonas donde operan bandas dedicadas al cobro de cupos y al control de rutas informales. Estas organizaciones recurren a la intimidación, el sicariato y el ataque de buses como método de presión contra los empresarios que se niegan a pagar extorsiones.

El documento oficial también revela que 87 de las víctimas fueron identificadas, mientras que 31 aún permanecen en proceso de reconocimiento, lo que evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para esclarecer estos crímenes y ubicar a los responsables.

PUEDES VER: RMP explica qué debe pasar para que policías paguen pasaje en transporte público: "Eso se resuelve en el Congreso"

lr.pe

Un problema que pone en jaque la seguridad ciudadana

En los últimos meses, diversos casos de ataques a buses en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Comas han generado alarma pública. Los gremios de transportistas han exigido al Gobierno acciones concretas para frenar la ola de violencia, mientras el Congreso debate propuestas para crear unidades de élite especializadas en combatir la extorsión y el crimen organizado en el sector transporte.

Especialistas en seguridad advierten que estos ataques no solo afectan a las empresas de transporte, sino también a miles de pasajeros que se movilizan diariamente en unidades que se han convertido en blanco de amenazas y atentados. Además, alertan que la falta de cámaras de seguridad, rutas fiscalizadas y controles policiales efectivos facilita la impunidad.

El Ministerio Público anunció que continúa con las investigaciones para determinar los patrones de actuación de estas bandas y fortalecer la persecución penal contra los cabecillas. Asimismo, los datos recopilados serán clave para diseñar políticas públicas enfocadas en prevenir atentados y reducir la violencia en el transporte urbano.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

LEER MÁS
Policía se negó a pagar pasaje y llamó a colegas para detener al chofer frente a todos los pasajeros: testigos grabaron la escena

Policía se negó a pagar pasaje y llamó a colegas para detener al chofer frente a todos los pasajeros: testigos grabaron la escena

LEER MÁS
Los 18 megaproyectos más importantes del Perú después del Megapuerto de Chancay y el nuevo Jorge Chávez

Los 18 megaproyectos más importantes del Perú después del Megapuerto de Chancay y el nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS
Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, tras reunión con el Congreso: "No he levantado el paro"

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, tras reunión con el Congreso: "No he levantado el paro"

LEER MÁS
Paro 7 de octubre: sector de transportistas extienden paralización por 48 horas pese a acuerdo con Gobierno

Paro 7 de octubre: sector de transportistas extienden paralización por 48 horas pese a acuerdo con Gobierno

LEER MÁS
Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025