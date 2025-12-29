Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026 | Foto: Francisco Erazo/La República.

Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026 | Foto: Francisco Erazo/La República.

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una advertencia a los veraneantes de cara a la temporada de verano 2026, luego de que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) informe que solo 19 de las 73 playas evaluadas este mes en Lima Metropolitana fueran calificadas como aptas y saludables. De acuerdo a ello, más del 70% de los balnearios no cumplen con las condiciones sanitarias mínimas.

Según la información actualizada de la plataforma oficial Verano Saludable, 54 playas fueron declaradas no saludables tras no superar los criterios de evaluación, que incluyen la calidad microbiológica del agua, la limpieza del entorno y el estado de los servicios higiénicos. Frente a este panorama, la entidad exhortó a la población a verificar el estado de cada playa antes de visitarla.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Las 19 playas calificadas como saludables

Según la información oficial de la plataforma Verano Saludable, estas son las 19 playas calificadas como aptas y saludables para el verano 2026.

Tres Picos (Miraflores)

La Pampilla II (Miraflores)

Playa Miraflores (Miraflores)

Redondo II (Miraflores)

Redondo I (Miraflores)

Los Pavos (Barranco)

Barranco (Barranco)

Pescadores (Chorrillos)

El Silencio (Punta Hermosa)

Caballeros (Punta Hermosa)

Punta Hermosa (Punta Hermosa)

Punta Negra (Punta Negra)

Santa María (Santa María del Mar)

Embajadores (Santa María del Mar)

Hermosa (Ancón)

San Francisco Chico (Ancón)

Los Delfines (Miraflores)

Estrella (Miraflores)

Las Sombrillas Sector Chorrillos (Chorrillos).

Playas declaradas no saludables

En contraste, varias playas que antes solían ser consideradas un punto de atracción para los limeños durante el verano ahora están consideradas como no saludables y señalizadas con bandera roja. Entre ellas se encuentran:

Playa San Pedro (Lurín)

Playa Arica (Lurín)

Playa Señoritas (Punta Hermosa)

Playa San Bartolo (San Bartolo)

Playa Naplo (Pucusana)

Playa Pucusana (Pucusana)

Playa Las Ninfas (Pucusana)

Playa Los Pulpos (Lurín)

Playa Blanca (Punta Hermosa)

Punta Rocas (Punta Rocas)

Santa Rosa (Punta Negra)

Los Yuyos (Barranco)

D’onofrio (Ancón).

Los riesgos de exponerse a playas insalubres

En conversación con La República, el ingeniero ambiental de la OEFA Carlos Alva detalló que ingresar a alguna de las playas declaradas como no saludables por la Digesa podría exponer a la persona a coliformes fecales, Escherichia coli, Salmonella y coliformes totales, que son peligrosos para la salud.

Los coliformes fecales, por ejemplo, pueden causar enfermedades gastrointestinales severas, infecciones dérmicas, otitis y conjuntivitis, especialmente en personas vulnerables como niños, adolescentes, gestantes y adultos mayores. La propia alerta de estos balnearios indica la presencia de descargas residuales sin tratamiento o con tratamiento ineficiente.

Por otro lado, la presencia de residuos sólidos, como plásticos, restos de comida y colillas de cigarrillo favorecen la proliferación de vectores y microorganismos nocivos que pueden afectar la salud de los veraneantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real