HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Sociedad

¿Se acaba el pase libre? Congreso presenta proyecto de ley para que policías de civil paguen pasaje en el transporte público

La parlamentaria Susel Paredes presentó un proyecto de ley que exigiría a policías que no estén de servicio a pagar sus pasajes cuando aborden unidades del transporte público.

Susel Paredes presenta proyecto de ley que eliminaría pase libre de policías.
Susel Paredes presenta proyecto de ley que eliminaría pase libre de policías. | Composición LR

La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley con la finalidad de eliminar el pase libre otorgado a miembros de la Policía Nacional (PNP) cuando estos se encuentren fuera de servicio, ya que se estarían movilizando "por temas personales".

Esta propuesta se planteó en el contexto del polémico caso ocurrido el pasado martes 7 de octubre con la suboficial PNP Teresa Cuba Lara contra el conductor de transporte público José Villafuerte, quien le exigió al efectivo pagar su pasaje, pese a que por ley vigente no le corresponde.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: PJ ordena liberación de Samuel Rodríguez, detenido en movilización de la 'Generación Z': "Mi secuestro no debe servir como amedrentamiento"

lr.pe

Congresista propone modificar ley de pase libre

Paredes Piqué presentó este viernes 10 de octubre el Proyecto de Ley N°12743/2025-CR que propone modificar la Ley N°26271, Ley que norma el derecho a pase libre y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros.

El texto formula que los miembros de la PNP y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú no pagarán sus pasajes en los siguientes casos:

"Miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú у miembros de la Policía Nacional del Perú. Tratándose de la Policía Nacional del Perú, se aplica únicamente cuando se encuentren en actos de servicio, en tareas de emergencia o participando en operativos policiales oficiales", señala el texto.

Asimismo, pone restricciones cuando los policías estén "de civiles". Puesto que, "el ejercicio del derecho al pase libre para fines personales, desplazamiento privados o fuera del horario de servicio no se encuentran comprendido en la presente ley".

PUEDES VER: Corte de agua en Lima por más de 12 horas: estos distritos serán afectados, según Sedapal

lr.pe

Autoridades controlarán que se cumpla 'ley de pase libre'

El Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, las municipalidades provinciales y distritales de todo el país revisarán sus instrumentos normativos de control y supervisión, con la finalidad de regular la restricción del derecho a pase libre policial en un plazo de 60 días.

Su iniciativa incluye la activación de protocolos de atención de conflictos. "Si bien el pase libre fue concebido como un mecanismo de apoyo a la labor policial y de estímulo a su presencia en vías públicas, en la práctica se ha convertido en un beneficio de uso cotidiano para cualquier desplazamiento de los efectivos de la PNP, incluyendo aquellos de carácter personal o fuera de sus turnos de servicio. Esta situación ha generado diversos conflictos y cuestionamientos en el contexto social actual", expone el documento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Habrá paro nacional este 10 de octubre? Gremios divididos tras no ser recibidos en reunión en el Congreso

¿Habrá paro nacional este 10 de octubre? Gremios divididos tras no ser recibidos en reunión en el Congreso

LEER MÁS
PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

LEER MÁS
Padre de familia muere tras lanzarse a canal de riego para rescatar a un perro en Huancayo

Padre de familia muere tras lanzarse a canal de riego para rescatar a un perro en Huancayo

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

LEER MÁS
PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
PJ ordena liberación de Samuel Rodríguez, detenido en movilización de la 'Generación Z': "Mi secuestro no debe servir como amedrentamiento"

PJ ordena liberación de Samuel Rodríguez, detenido en movilización de la 'Generación Z': "Mi secuestro no debe servir como amedrentamiento"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sociedad

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025