Un joven emprendedor de 28 años, a quien llamaremos Adrián para proteger su identidad, se convirtió en una nueva víctima de la extorsión que azota al país. En horas de la tarde de este martes 7 de octubre, recibió una serie de mensajes de una banda criminal autodenominada 'Los Injertos de Canta', en los que le exigían el pago de 15.000 soles para “chambar tranquilo”. El texto iba acompañado de la fotografía de una granada.

En diálogo con La República, Adrián contó que el número desconocido le escribió horas después de iniciar el trámite de licencia de funcionamiento para su negocio en la Municipalidad del Callao. Los extorsionadores le dieron plazo para responder hasta mañana, 8 de octubre. “Comparito, ¿vas a dialogar conmigo? Te doy plazo hasta mañana para que me des una respuesta”, advirtieron en el mensaje.

Denuncia posible filtración de datos por parte de la comuna del Callao

El negocio de Adrián, cuyo nombre también mantendremos en reserva, aún no ha abierto sus puertas al público chalaco; sin embargo, las amenazas en su contra ya son evidentes. Por ello, él presume que alguien dentro del propio municipio podría haber compartido su información personal.

"Debe haber alguna filtración, como ya se ha visto con los bancos cuando retiras dinero. No me parecería descabellado pensar que suceda también en la misma municipalidad. Ellos tienen una base de datos de todos los negocios del distrito", denunció.

El joven aún no ha presentado una denuncia formal ante la Policía Nacional, pero procedió con bloquear los números y a cambiar de chip. Espera que, con ello, las amenazas cesen. "Seguir trabajando. Es lo único que podemos hacer", enfatiza.

