Sorteo de la Kábala en vivo hoy 1 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
El Año Nuevo 2026 llega con grandes expectativas para los jugadores de La Kábala, cuyo sorteo se realizará el 1 de enero y promete repartir premios que podrían cambiar vidas.
Con motivo del Año Nuevo 2026, miles de jugadores en todo el país esperan con expectativa los resultados del sorteo de La Kábala, cuyos números ganadores se darán a conocer este jueves 1 de enero. El juego de azar de Intralot llega a esta fecha especial con un Pozo Buenazo acumulado de S/5.222,088 convirtiéndose en una de las mayores atracciones para iniciar el año con suerte.
¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?
La Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.