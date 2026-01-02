HOYSuscripcion LR Focus

¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?
Economía

Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 2 de enero: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 2 de enero. | Composición: LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 2 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 2 de enero?

BCP

  • Compra: S/3,3460
  • Venta: S/3,3790

Interbank

  • Compra: S/3,342
  • Venta: S/3,383

Scotiabank

  • Compra: S/3,2600
  • Venta: S/3,5714

BBVA

  • Compra: S/3,3010
  • Venta: S/3,4290

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3100
  • Venta: S/3,4200

Proyección del dólar en Perú para el 2026

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio para el 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Lo más visto
Lo último
