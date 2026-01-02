HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

La familia afectada demanda mayor seguridad, y los vecinos exigen un incremento en la presencia policial tras la intrusión cerca de la Municipalidad. La Policía investiga el caso.

Ladrones ingresan a casa en Los Olivos. Foto: composición LR
Ladrones ingresan a casa en Los Olivos. Foto: composición LR | composición LR

Un robo a una vivienda familiar se registró en el distrito de Los Olivos, a solo tres cuadras de la Municipalidad, luego de que un delincuente trepara el muro de una casa y sustrajera diversos artefactos electrónicos valorizados en aproximadamente 3 mil soles, dentro de ellos una Play Station 5. El hecho ocurrió mientras los integrantes de la familia se encontraban descansando al interior del inmueble, sin percatarse del accionar delictivo.

Según la información recabada, los sujetos lograron vulnerar el sistema de seguridad eléctrica con el que contaba la vivienda. Pese a que el predio estaba resguardado, los delincuentes identificaron un punto específico que les permitió escalar sin ser detectados.

Cámaras registraron el accionar de los delincuentes

Las cámaras de seguridad de la zona captaron con claridad la modalidad empleada por los ladrones. En las imágenes se observa cómo dos de ellos ayudan a su cómplice a trepar el muro hasta que logra ingresar a la vivienda. Una vez dentro, los otros dos se retiran momentáneamente del lugar con el fin de aparentar que nada irregular estaba ocurriendo y no levantar sospechas entre los vecinos.

Minutos después, el delincuente que permanecía en el interior comienza a lanzar por encima del muro los objetos de mayor valor. Entre los bienes sustraídos figura una consola PlayStation 5, además de otros artefactos electrónicos y dinero en efectivo. Desde el exterior, sus cómplices reciben los artículos y los ocultan rápidamente.

Tras concretar el robo, los tres sujetos abandonan la zona caminando con tranquilidad, como si se tratara de transeúntes comunes. De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, los individuos ya habían sido vistos merodeando el sector aproximadamente cuarenta minutos antes del atraco, lo que evidenciaría una previa labor de marcaje.

Familia afectada exige mayor seguridad

El propietario de la vivienda señaló que el monto de lo robado ascendería a unos 3 mil soles. Asimismo, indicó que, pese a contar con un sistema de seguridad eléctrica, este no fue suficiente para evitar el ingreso de los delincuentes. Por ello, anunció que reforzará las medidas de protección de su domicilio para prevenir futuros hechos similares.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación debido a la cercanía del inmueble con la sede municipal y exigieron mayor presencia policial y patrullaje constante, especialmente durante la noche. El caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que analiza las imágenes de seguridad para identificar y capturar a los responsables.

