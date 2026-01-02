Carabayllo: integrantes de ‘Carlos Miguel y Orquesta’ resultan heridos durante ataque armado en concierto

Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio Bernales, donde vienen siendo atendidos. Foto: Composición LR

Dos personas resultaron heridas durante una balacera registrada la noche del jueves 1 de enero en medio de un concierto de cumbia que se realizaba en plena vía pública, a la altura de la cuadra 17 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo. El hecho ocurrió alrededor de las 11:40 p. m., mientras se desarrollaba el evento musical.

Los heridos, integrantes de la agrupación Carlos Miguel y Orquesta, fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio E. Bernales, ubicado en la zona de Collique, donde vienen recibiendo atención médica. El concierto se realizaba en plena calle cuando se produjo el ataque armado.

Balacera durante presentación dejó dos integrantes heridos

Según el testimonio de asistentes al evento, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas y, sin mediar palabra, realizaron alrededor de cuatro disparos dirigidos directamente hacia la tarima donde se encontraba la orquesta.

Producto del ataque, dos integrantes de la agrupación resultaron heridos. Uno de ellos fue identificado como Carlos Quispe Álvarez (58), quien recibió un impacto de bala que le perforó el estómago y otro que le rozó el cuello. Sus familiares confirmaron que se encuentra fuera de peligro y en condición estable.

La otra víctima presenta un estado de salud grave y permanece internada en el hospital Sergio E. Bernales, donde sus familiares continúan a la espera de información médica. Tras lo ocurrido, el dueño de la orquesta y otros integrantes de la banda trasladaron personalmente a los heridos al nosocomio y permanecen acompañándolos.

Orquesta habría recibido amenazas de extorsión

De acuerdo con lo señalado por un familiar de Carlos Quispe Álvarez, primera guitarra de la banda, los dueños de Carlos Miguel y Orquesta habrían recibido amenazas de extorsión antes de este ataque armado.

Cabe recordar que, tras los atentados sufridos anteriormente por agrupaciones como Armonía 10 y Agua Marina, la banda también señaló públicamente que era víctima de extorsión y pidió a las autoridades tomar medidas más severas frente a este tipo de delitos.

Carlos Miguel, líder de la orquesta, es hijo del fundador del grupo Guinda. Hasta el momento, los integrantes de la agrupación continúan acompañando a los heridos mientras permanecen internados en el centro de salud.

