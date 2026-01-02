HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     ¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     ¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     
Sociedad

Carabayllo: integrantes de ‘Carlos Miguel y Orquesta’ resultan heridos durante ataque armado en concierto

El ataque ocurrió durante un concierto al aire libre realizado en una vía pública del distrito, en un contexto en el que la agrupación ya había denunciado amenazas de extorsión.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio Bernales, donde vienen siendo atendidos. Foto: Composición LR
Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio Bernales, donde vienen siendo atendidos. Foto: Composición LR

Dos personas resultaron heridas durante una balacera registrada la noche del jueves 1 de enero en medio de un concierto de cumbia que se realizaba en plena vía pública, a la altura de la cuadra 17 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo. El hecho ocurrió alrededor de las 11:40 p. m., mientras se desarrollaba el evento musical.

Los heridos, integrantes de la agrupación Carlos Miguel y Orquesta, fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio E. Bernales, ubicado en la zona de Collique, donde vienen recibiendo atención médica. El concierto se realizaba en plena calle cuando se produjo el ataque armado.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER Mototaxista sobrevive tras recibir un disparo en la cabeza en paradero de Carabayllo durante presunto ataque extorsivo

lr.pe

Balacera durante presentación dejó dos integrantes heridos

Según el testimonio de asistentes al evento, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas y, sin mediar palabra, realizaron alrededor de cuatro disparos dirigidos directamente hacia la tarima donde se encontraba la orquesta.

Producto del ataque, dos integrantes de la agrupación resultaron heridos. Uno de ellos fue identificado como Carlos Quispe Álvarez (58), quien recibió un impacto de bala que le perforó el estómago y otro que le rozó el cuello. Sus familiares confirmaron que se encuentra fuera de peligro y en condición estable.

PUEDES VER Madres denuncian secuestro y presunta violación sexual de adolescentes que desaparecieron durante Navidad en Carabayllo

lr.pe

La otra víctima presenta un estado de salud grave y permanece internada en el hospital Sergio E. Bernales, donde sus familiares continúan a la espera de información médica. Tras lo ocurrido, el dueño de la orquesta y otros integrantes de la banda trasladaron personalmente a los heridos al nosocomio y permanecen acompañándolos.

Orquesta habría recibido amenazas de extorsión

De acuerdo con lo señalado por un familiar de Carlos Quispe Álvarez, primera guitarra de la banda, los dueños de Carlos Miguel y Orquesta habrían recibido amenazas de extorsión antes de este ataque armado.

Cabe recordar que, tras los atentados sufridos anteriormente por agrupaciones como Armonía 10 y Agua Marina, la banda también señaló públicamente que era víctima de extorsión y pidió a las autoridades tomar medidas más severas frente a este tipo de delitos.

Carlos Miguel, líder de la orquesta, es hijo del fundador del grupo Guinda. Hasta el momento, los integrantes de la agrupación continúan acompañando a los heridos mientras permanecen internados en el centro de salud.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Mototaxista sobrevive tras recibir un disparo en la cabeza en paradero de Carabayllo durante presunto ataque extorsivo

Mototaxista sobrevive tras recibir un disparo en la cabeza en paradero de Carabayllo durante presunto ataque extorsivo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

LEER MÁS
Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

LEER MÁS
Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

LEER MÁS
Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

LEER MÁS
Caos en la Costa Verde por Año Nuevo: colapso vehicular y desorden en playa Agua Dulce de Chorrillos

Caos en la Costa Verde por Año Nuevo: colapso vehicular y desorden en playa Agua Dulce de Chorrillos

LEER MÁS
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable en Perú? Esto es lo que debes saber tras las celebraciones por Año Nuevo

¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable en Perú? Esto es lo que debes saber tras las celebraciones por Año Nuevo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Sociedad

Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025